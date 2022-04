Volyňští Češi a Poláci vzpomínají jak se žilo na Ukrajině

Mohou to být předměty ze slev, které si majitel pořídil bez zjevného důvodu stylem "no nekup to, když je to tak levné". Swapovací akce jsou návodem, jak takový předmět poslat dál, aby zase potěšil někoho jiného. Pozor! Podstatou swapu není obchod "kus za kus" ani alternativně tříděný odpad. Primárně jde radost z obdarování někoho neznámého něčím poměrně hodnotným. "Zákazník" by si měl odnést jen to, co opravdu potřebuje nebo co mu udělá upřímnou radost. Akce není primárně určena překupníkům, bezdomovcům, ani těm, kteří doma bezdůvodně hromadí předměty.

Na krnovském náměstí bude k dispozici stoleček, kam můžete přinést věci do domácnosti či na zahradu, a jiné si zase odnést. Počet přinesených věcí je omezen na pět kusů, a na stejný počet kusů je omezen také odběr.

„Swap představuje alternativu k nákupům nových věcí, čímž podporuje filozofii udržitelného životního stylu a neplýtvání. Představení této možnosti na jarmarku, jenž je pořádán ke Dni Země, bereme jako doplňkovou vzdělávací aktivitu v rámci předcházení vzniků odpadů,“ uvádí Pavla Hájková z krnovského oddělení komunálních služeb.

Nebude chybět ani útulek Čtyřlístek pro hafany

V sobotu 23. dubna na Tradičním jarmarku si návštěvníci také mohou vyrobit z keramického květináče hmyzí domek a spolu s ním si z jarmarku odnést i balíček se semínky květnaté louky. Pokud dodrží návod pro výsadbu a zálivku, vyroste jim vlčí mák, chrpa, len, chejr, krásenka, hledík a mnoho dalších bylin a travin.

Na stejném místě, tedy ve stánku oddělení komunálních služeb městského úřadu v Krnově, si lidé mohou koupit bylinky na posílení imunity za symbolických 10 korun za kus. Bude tu třapatka, yzop, levandule, libeček, tymián, pažitka, lesní jahody, kopretina šarlatová, šalvěj i svatolina. K bylinkám, které budou k dostání do vyprodání zásob, získají letáček s informacemi o účincích dané bylinky a jejím využití.

Na jarmarku se bude svým stánkem prezentovat také útulek Čtyřlístek pro hafany z Albrechtic u Českého Těšína. Jeho provozovatelky budou prodávat věci a věcičky pro hafany i páníčky. Lidé ale nemusí jen kupovat. Činnost útulku mohou podpořit i darováním kvalitních granulí a konzerv, obojků, nenavíjecích vodítek nebo hraček.