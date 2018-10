Bývalý trenér Baníku definitivně zproštěn žaloby. Šéfa Opavy Hájka nezastrašoval

Podle soudu neexistují jednoznačně důkazy o tom, že by šéfovi Slezského FC výhrůžné SMS posílal právě Vlastimil Petržela.

Oddechnout si může bývalý kouč ostravského Baníku Vlastimil Petržela. Krajský soud v Ostravě ho včera definitivně zprostil obžaloby z trestného činu vydírání.

Podle státního zástupce Petržela na jaře loňského roku, tedy v době, kdy Baník s Opavou bojovaly o postup do první ligy, zaslal dvě výhrůžné SMS zprávy předsedovi představenstva Slezského FC Markovi Hájkovi.

„Je to jedna levárna proti Baníku. Dej si pojistit celou rodinu,“ stálo v první SMS, v níž nechyběly ani vulgarismy. V druhé textové zprávě se mimo jiné objevilo: „Z toho, co předvádíš s Opavou, to je na kriminál.“

Obě SMS odešly z telefonu, který používal Petržela jako náhradní. Svůj mobil měl v opravě. Přístroj běžně nechával v kanceláři. Přístup k němu mohl mít kdokoli z hráčů, realizačního týmu i dalších lidí.

Někdejší trenér důrazně odmítl, že by textovky odeslal on sám. Z telefonu se volalo málo a nepravidelně.

Případem se nejprve zabýval Okresní soud v Opavě, který letos v červenci Petrželu zprostil žaloby. Senát konstatoval, že nepřímé důkazy netvořily ucelený řetězec.

JE ROZHODNUTOStátní zástupce se proti verdiktu odvolal ke Krajskému soudu v Ostravě, který však jeho argumenty ve čtvrtek odmítl. „Rozhodnutí nalézacího soudu je zákonné a správné,“ konstatovala soudkyně s tím, že neexistuje jediný přímý důkaz o tom, že by se trestného činu dopustil právě Petržela.



„Nelze dospět k jednoznačnému závěru, že je pachatelem trestného činu,“ uvedla soudkyně. Jak u soudu zaznělo, jedna z výhrůžných SMS zpráv odešla z dálnice u Brna. Nikdo se však nezajímal o to, zda v té době Petržela na daném místě mohl být. Verdikt ostravského krajského soudu je pravomocný a není proti němu odvolání. Samotný Petržela se čtvrtečního jednání nezúčastnil. V současné době pracovně pobývá v Rusku.