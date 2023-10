Dvoupatrová část Slezanky kompletně v majetku města. To je vize opavské radnice, která dále podniká kroky k odkupu zbývajících podílů na tomto bývalém obchodním domě v samém centru Opavy.

Slezanka v Opavě. 8. listopadu 2022. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Zároveň stále není vyřešen někdejší divadelní klub, budova, umístěná za Slezankou. Jeho malou boční přístavbu, která je ve špatném technickém stavu, chce magistrát zbourat. Jenže to aktuálně nesmí, protože jak už Deník informoval, tak na Ministerstvu kultury leží žádost skupiny Opavanů o zápis celého Rybího trhu a tím i objektu divadelního klubu, na seznam kulturních památek.

Záměr vedení města je v případě Slezanky jasný – demolice a na jejím místě postavit historizující bytové domy. Jenže aby se to mohlo stát, musí město celou Slezanku vlastnit, což se nyní ještě neděje. Magistrátu patří část od podchodu doprava ke konkatedrále. Naposledy se odkup bývalého obchodního domu ze 70. let 20. století řešil na zastupitelstvu letos v září.

Divadelní klub v Opavě je stále nekončícím příběhem

Předmětem odprodeje se stala dvoupatrová část, a to od podchodu směrem doleva k Ostrožné ulici. V ní se nachází třeba trafika, second hand, prázdné prostory dříve patřily restauraci Veneto nebo baru Alibi. Zastupitelé v září hladce schválili první smlouvu na odkup Slezanky za necelých šest milionů. V této části pak vlastní podíly ještě jeden soukromý subjekt. „Jednání o odkupu pokračují, ale z naší strany by nyní nebylo úplně strategické prozrazovat detaily,“ řekl Deníku opavský mluvčí Roman Konečný s tím, že více podrobností k odkupu ostatních podílů na Slezance nemůže sdělit.

Ještě doplňme, že zbývající čtyřpatrová část Slezanky s kancelářemi Tempa, obchodního družstva a přízemními potravinami Jednota na rohu Horního náměstí a Ostrožné ulice zatím předmětem odkupu není.

Konec smrtící skleněné pasti pro ptáky? V Opavě instalují nové polepy zastávek

Kdy tedy budou zastupitelé schvalovat poslední odkupy, ještě není jasné. A není ani jasné, jak to bude se zmíněným divadelním klubem. Kromě demolice Slezanky a stavby historizujících bytovek má vzniknout i podzemní parkoviště nebo multifunkční sál pro až pět stovek osob. Ten má být součástí právě přilehlého bývalého divadelního klubu. Jedna jeho nejnovější část z 19. století je podle posudků radnice v havarijním stavu a údajně hrozí i její samovolné zřícení, proto chce město tuto část zbourat. Zbytek objektu klubu na Rybím trhu, včetně třeba staré měnírny, má být zachován. Město proto se zápisem na seznam kulturních památek nesouhlasí.

„My tam historické prvky nevidíme. Vše jsme řešili a projednávali s naší památkovou péčí, jediné, co má podle nás hodnotu, je freska. Souhlasíme, že bychom ji přesunuli, a poté vrátili zpět na místo,“ uvedl už dříve primátor Tomáš Navrátil.

Dobročinný bazar v Opavě očekává své zákazníky

Na ministerstvo proto radnice adresovala dopis, ve kterém blíže popisuje, proč budova klubu na seznam kulturních památek nepatří. To Deníku potvrdil i resort kultury. „Ministerstvo obdrželo vyjádření Magistrátu města Opava a Památkového ústavu v Ostravě. Vyjádření krajského úřadu ministerstvo urgovalo, ale zatím jsme jej nezískali,“ konstatovala Petra Hrušová z tiskového oddělení Ministerstva kultury s tím, že co z vyjádření konkrétně vyplývá, nelze nyní komentovat. Jak však Deník informoval letos v červnu, tak podle památkářů je žádoucí, aby dům památkovou ochranu získal.

1/10 Zdroj: Deník/Veronika Bernardová Slezanka v Opavě. 8. listopadu 2022. 2/10 Zdroj: Deník/Veronika Bernardová Slezanka v Opavě. 8. listopadu 2022. 3/10 Zdroj: Deník/Veronika Bernardová Slezanka v Opavě. 8. listopadu 2022. 4/10 Zdroj: Deník/Veronika Bernardová Slezanka v Opavě. 8. listopadu 2022. 5/10 Zdroj: Deník/Veronika Bernardová Slezanka v Opavě. 8. listopadu 2022. 6/10 Zdroj: Deník/Veronika Bernardová Slezanka v Opavě. 8. listopadu 2022. 7/10 Zdroj: Deník/Veronika Bernardová Slezanka v Opavě. 8. listopadu 2022. 8/10 Zdroj: Deník/Veronika Bernardová Slezanka v Opavě. 8. listopadu 2022. 9/10 Zdroj: Deník/Veronika Bernardová Slezanka v Opavě. 8. listopadu 2022. 10/10 Zdroj: Deník/Veronika Bernardová Slezanka v Opavě. 8. listopadu 2022.

Kdy správní řízení na ministerstvu skončí, se neví. „Časový odhad vyhodnocení podkladů rozhodnutí ani bližší termín vydání pravomocného rozhodnutí nelze v tuto chvíli předjímat,“ dodala Petra Hrušová. Jasné je to, že do té doby má město svázané ruce a nesmí s divadelním klubem nijak nakládat.