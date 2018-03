Jednání opavského zastupitelstva pod drobnohledem Zdeňka Petříka

Vážné chvilky vystřídaly na pondělním zasedání zastupitelů i úsměvnější momenty. Například když si občan Zdeněk Petřík přinesl dalekohled, nebo poté, co se začalo probírat jmelí.

Zdeněk Petřík už s dalekohledem na promítací plátno viděl lépe.Foto: Deník / Milan Freiberg

Vášnivé diskuse, avšak také odlehčená témata. V pořadí třicáté zasedání opavských zastupitelů, které se uskutečnilo toto pondělí v Kulturním domě Na Rybníčku, přineslo několik střípků, u kterých se lze i pousmát.

Asi největší haló způsobil jeden z občanů a bývalý zastupitel, Zdeněk Petřík. Nikdo z řad veřejnosti neviděl na zastupitele tak dobře jako on, protože si během polední přestávky odskočil domů pro dalekohled.

Učinil tak poté, co mu nebylo vyhověno, aby materiály byly kompletně čtené. V písemné podobě disponují probíranými body totiž pouze zastupitelé s tím, že některé se zčásti promítnou v sále na plátno.

„Jedná se mi o body, kde nemáme možnost vidět, jaké kdo dostává třeba finance. Chci proto podat návrh, aby jednotlivé body byly prezentovány vizuálně i hlasově, tedy promítané i čtené v plném rozsahu. Zkrátka aby byl obsah zveřejněn, protože občan má právo vědět vše, co se projednává,“ vystoupil se svým podnětem krátce po zahájení zasedání Zdeněk Petřík.

Veškeré materiály sice jsou dostupné na internetových stránkách města, ale tam se objeví v anonymizované verzi vždy až několik dní po zastupitelstvu.

Dříve také bývalo zvykem, že materiály byly ve stejné podobě, v jaké je dostávali zastupitelé, k dispozici lidem přímo na místě v den zasedání. Nyní se tak neděje.

„Muselo se od toho ustoupit z důvodu zákona na ochranu osobních údajů,“ uvedl vedoucí odboru právního a organizačního opavského magistrátu Antonín Binar.

Podle Jany Müllerové, vedoucí oddělení organizačního zmíněného odboru, mají občané dnes možnost nahlížet do materiálů před zastupitelstvem a dělat si výpisky, nesmějí si však materiály kopírovat nebo brát domů.

„V současné době se chystá nákup softwaru na zpracování materiálů do rady i zastupitelstva, který bude zároveň anonymizovat. Uveden do provozu by měl být do konce tohoto roku,“ doplnila Jana Müllerová.

VZNIKNE PENZION?

V pondělí přišla řeč i na stavbu penzionu Hálkova, jehož realizace je zatím opředena jedním velkým otazníkem. Jako samostatný bod chtěl Hálkovu na program jednání zařadit opoziční zastupitel Marek Veselý (ODS).

Z výběrového řízení na dodavatele stavby totiž před nedávnem nevzešel žádný vítěz, a proto celé řízení rada města zrušila. Veselý požadoval, aby bylo financování projektu navýšeno o 20 milionů. Město na projekt počítalo se 70 miliony.

„Podle stávajícího projektu penzion za ty peníze nikdo nepostaví. Rovněž navrhuji, aby byla vytvořena rezerva 30 milionů na investiční akce,“ uvedl.

Podle primátora města Radima Křupaly (ČSSD) zatím nelze podnikat žádné kroky, protože ještě není pravomocně ukončena soutěž. To se má stát přesně dnes, kdy končí lhůta pro odvolání jednotlivých uchazečů, kteří byli tři.

„Je předčasné se o tom, jak s penzionem dále postupovat, bavit. Musíme se na projekt pak podívat, jaké jsou smluvní podmínky a podobně. Krok za krokem. Věřím, že pak najdeme řešení, aby mohl vyrůst,“ kontroval primátor.

Zastupitelé oba návhry Marka Veselého neschválili. Připomenuty byly některými členy zastupitelstva i nutné opravy na Základní škole Otická a na Základní škole Boženy Němcové.

A kdo vydržel na zastupitelstvu až do konce, neprohloupil. V rámci závěrečných dotazů, připomínek a podnětů zastupitelů vystoupil s jedním svým i Vladimír Javorský (KSČM).

„Já bych chtěl možná trochu pobavit nebo spíše odlehčit, protože velkým problém města je totiž i jmelí. Stromy jsou jím velmi napadené, tak abychom tady za chvíli neměli jen betonové plochy,“ seznámil zastupitele se svou připomínkou Vladimír Javorský.