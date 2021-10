Stavba Moravskoslezského kraje 2020 letos vstoupila do svého jubilejního 15. ročníku a odborná komise posoudila všech 53 soutěžních staveb. Laická veřejnost může dát svůj hlas jednotlivým realizacím až do 15. října ZDE.

V kategorii stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské je přihlášena Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice. „Osobně prosazuji názor, že region se rozvíjí, pokud v něm jsou vidět jeřáby. Naše školství bylo dlouhodobě podinvestováno, naštěstí se současné vedení kraje rozhodlo toto napravit a do modernizace krajského školství investujeme každým rokem stovky milionů korun,“ uvedl Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana pro školství a sport s tím, že v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2020 zahrnující stavby realizované v loňském roce jsou přihlášeny mimo jiné akce Oprava fasády budovy Gymnázia Mikoláše Koperníka v Bílovci nebo Oprava fasády a oprava střech Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál, které je památkově chráněno.

Na Karvinsku jsou to přístavba Karvinské hornické nemocnice, rekonstrukce a přístavba budovy D k Novému domovu v Karviné, dále tělocvična pro Gymnázium Josefa Božka v Českém Těšíně, rekonstrukce výstavní budovy a vytvoření expozice Muzea Těšínska, Malá scéna Těšínského divadla a českotěšínská Sportovní hala Svojsíkova.

Celkem se o tento titul uchází 53 realizací v kraji. Veřejnost může hlasovat ještě do 15. října.

Přehlídka zajímavých staveb je přihlášena do letošního 15. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2020.

