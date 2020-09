Opavský městský dopravní podnik připravil pro veřejnost hned dvě soutěže, ve kterých se losuje o vítěze měsíčního dopravního kuponu.

Opavský městský dopravní podnik. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Widenka

Ta první je určena pro žáky pátých až devátých tříd základních škol. Do konce října mohou navrhovat podobu maskota, který by podnik co nejlépe reprezentoval a bavil děti na různých akcích. Obrázek s nápadem, jménem autora, názvem školy a kontaktními údaji mohou děti posílat buď emailem na sekretariat@mdpo.cz, nebo jej osobně přinesou do předprodeje jízdenek na Horní náměstí či do sídla společnosti v Bílovecké ulici v Kylešovicích. Vítěz se může těšit na notebook s dotykovým displejem.