„Velmi mě těší, že jsme i letos přispěli k vykouzlení úsměvů na tvářích dětí z Dětského domova Opava. „Ježíšci“, kterými se stali nejen nájemci OC Breda & Weinstein, ale také návštěvníci, darovali sportovní vybavení, oblečení a doplňky, kosmetiku, hračky či drobnou elektroniku. Zkrátka každé dětské přání bylo splněno, za což jsem moc ráda a z celého srdce děkuji,“ uvedla marketingová koordinátorka OC Breda & Weinstein Kateřina Lörincová.Projekt Strom splněných přání se konal už počtvrté. Loňský rok byla tato tradice přerušena kvůli covidové situaci.

„Jsme velmi rádi, že tento projekt existuje. Je to milé a krásné gesto. Jednak od těch, kdo jej připravují a oslovují nás, ale i od samotných „Ježíšků“. I přesto, že doba je jaká je, vše se zdražuje, se mezi lidmi najdou takoví, kteří mají velké srdce a dětem koupí, co si přejí. Nevím, zda si vybírají podle toho, zda mají větší náklonnost k holkám nebo ke klukům, nebo podle toho, co je pro ně snazší koupit v obchodě, ale přesto je to moc pěkné a velmi bych chtěla všem, jak organizátorům akce, tak i zmíněným „Ježíškům“ poděkovat. I za děti,“ sdělila Deníku ředitelka Dětského domova Opava Dana Grunerová.

Jak již bylo zmíněno, tak dárečky putovaly pod vánoční stromeček. Dnes, tedy v úterý 21. prosince se pak pořádají ve všech rodinných skupinách v dětském domově rodinné besídky. Na nich dostanou kromě jiných dárečků děti právě i dárečky ze Stromu splněných přání.

„Ve středu totiž začínají prázdniny, děti se rozjedou ke svým blízkým, rodinám a podobně. A toho 24. prosince už tady zůstane jen hrstka dětí, které slaví Štědrý den jako všude v rodinách. Ale my vlastně slavíme jakoby dva Štědré dny. Hlavní je pro nás i pro děti ale právě ta besídka, kde zúročí celý kalendářní rok i s kmenovými tetami. Krásně se oblečou, máme stromeček, cukroví, které si děti samy napekly, ovoce, řízek, bramborový salát, který si také dělají. Mají to vždy moc krásné,“ prozrazuje závěrem Dana Grunerová.