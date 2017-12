Proč musel americký pilot vyskočit na padáku?

Za jakých okolností se na konci druhé světové války u Oldřišova zřítila k zemi americká stíhačka P-51 Mustang? Existuje více verzí.

Jindřich Klapetek

Poměrně nedávno jsme se věnovali poslednímu nálezu Leteckého muzea Suchdolu nad Odrou, jehož členové během letošního května poblíž Kravař odhalili trosky německého Messerschmittu. Součástí tohoto materiálu byl i výčet předchozích „úlovků“ muzea na Opavsku.

V krátkosti jsme zmínili i P-51 Mustang, jenž se nedaleko Oldřišova poroučel k zemi během pátku 23. března 1945. Naši redakci posléze zkontaktoval jeden z oldřišovských občanů Jindřich Klapetek, který si podle svých vlastních slov přesně pamatuje, k čemu tehdy nad Oldřišovem došlo.

„I kdybych žil 200 let, nikdy na to nezapomenu,“ tvrdí s jasným přesvědčením osmasedmdesátiletý pamětník, jenž byl v březnu 1945 ve věku pěti a půl let.

PROBLÉMY S TLAKEM OLEJE

Pojďme si nejprve shrnout události onoho březnového dne tak, jak je sestavili pracovníci suchdolského muzea, kteří pátrali v archivech, leteckých knihách a také na internetových fórech.

Původně si mysleli, že na místě nálezu vykopou části bombardéru A-20 Boston. Místo toho však byly vytaženy trosky Mustangu, který měl pilotovat Američan černé pleti Lincoln Theodore Hudson. Společně se svými kolegy vzlétl z italské letecké základny Ramitelli, aby v rámci takzvané Bitvy o benzín mohly být bombardovány rafinerie v Ruhlandu/Schwarzheide v Německu.

Mustangy se dostaly do vzduchu okolo 9.15, překonaly Alpy a nad českým územím u Českých Velenic se kolem 11.10 dostaly do kontaktu s nepřítelem. Letouny P-51 přitom sloužily jako doprovod bombardérům. Okolo 11.30 se Lincoln T. Hudson rozhodl oddělit od perutě a vrátit se na italskou základnu, protože mu klesal tlak oleje.

Nějakou dobu s ním zůstal ve vzduchu kolega Gordon M. Rapier. Ten dokonce viděl, jak Hudson musel kvůli unikajícímu oleji odhodit kryt kokpitu. Svému parťákovi pak doporučil, aby stíhačku opustil pomocí padáku. Bylo jasné, že zpět do Itálie nedoletí, a proto se rozhodl pokračovat k ruským liniím severovýchodně od Vídně.

U Oldřišova jeho let skončil. Sám se ještě stačil katapultovat, nicméně padl do německého zajetí.

PODLE PAMĚTNÍKA TO MUSELO BÝT JINAK

Jindřich Klapetek v minulosti poskytl své očité svědectví suchdolskému muzeu a sám se odmítá smířit s tím, že by letoun havaroval kvůli potížím s olejem. „Dobře si vzpomínám, že bylo krásné počasí. Nad Oldřišovem se najednou do sebe pustila dvě letadla. Dodnes si pamatuji, jak burácely motory. Byl to souboj na život a na smrt.

Najednou se na nebi objevil černý dým a z jednoho z nich jako by někdo vyhodil naběračku. Byl to pilot na padáku a spadl do lesa u Oldřišova, kterému říkáme Chmulovec. Později téhož dne si pamatuju, že byl v otevřeném vozidle přivezen do obce. Měl strašně zachmuřený obličej. Následně ho polní cestou odvezli do Opavy.

Nejde o nějaký můj výmysl, potvrdí to minimálně desítka svědků z Oldřišova, kteří stále žijí a tehdy to viděli. Kdyby neměl olej, nemohl by předvádět takové manévry,“ líčil Jindřich Klapetek, jenž ještě dodal: „Má teta, která bydlela na druhém konci obce, mi po letech tvrdila, že tento americký pilot měl dokonce se svým letadlem střílet po zahradách.“

ODBORNÍCI SE DRŽÍ HISTORICKÝCH ZÁZNAMŮ

Člen Leteckého muzea Suchdol nad Odrou Petr Bartošík se přiklání k verzi, že letoun spadl kvůli technickým problémům. To měl mimochodem i sám Lincoln T. Hudson přiznat po válce.

„Držel bych se faktů a věřil bych spíše historickým záznamům, tedy přímé výpovědi Hudsona, který válku přežil a popsal, že se jeho Mustang zřítil kvůli vysazení motoru. On sám popsal, že místní ho dokonce měli zlynčovat. Následně byl poslán do jednoho ze zajateckých táborů na Opavsku. Ty byly později evakuovány a musel nastoupit na pochod smrti.

Při této cestě se dostal až do americké zóny. Po válce se vrátil domů,“ komentoval Petr Bartošík.

Podle něj je možné, že došlo k záměně: „Vzdušných soubojů se během války nad Opavskem událo více. V blízkosti Oldřišova bylo nalezeno více letounů. Když jsme například začali odhalovat trosky Mustanga, nejdříve jsme si mysleli, že kopeme na místě, kde se bude nacházet bombardér A-20 Boston, který využívali Sověti. Jeho části ale byly nalezeny až dál za Oldřišovem, už na polské straně.“