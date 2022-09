„Bezplatné jízdné bylo vůči občanům Ukrajiny vstřícným krokem, který jim měl usnadnit jejich složitou situaci. V Moravskoslezském kraji úspěšně pokračuje integrace Ukrajinců, nejen dětí, ale i dospělých. Zapojují se do společenského života, nastupují do škol nebo do pracovního procesu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

Podle něj se systém pomoci uprchlíkům se ustálil. „Ukrajinci u nás mohou pracovat a mají-li zájem, začít u nás nový život. Je tedy na čase vrátit se do normálu, od začátku října budou opět všichni cestující jezdit za běžné jízdné dle tarifů,“ dodal Podstawka.