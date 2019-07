Začátek července znamenal pro cestující opavskou MHD úpravu tarifu. O dvě koruny na nynějších patnáct korun se zdražilo jízdné placené mincemi v hotovosti. Objevila se ale také úplná novinka, a sice možnost zaplatit bankovní kartou. V tomto případě lístek stojí třináct korun.

„Možnost této platby zavádíme pilotně ve všech trolejbusech. U platby z elektronické peněženky se cestující mohou těšit na snížení sazby na dvanáct korun, všechny druhy časového jízdného ODIS zůstávají ve stejné výši,“ upřesnil ředitel městského dopravního podniku Opava (MDPO) Pavel Gebauer.

Placení kartami by mělo být oficiálně ve všech trolejbusech spuštěno během tohoto týdne. Původně stanovený termín 1. července byl posunut z důvodu zpoždění dodávky terminálů. Autobusy by mohly po trolejbusech přijít na řadu příští rok. A to s příchodem nového odbavovacího systému.

„Dodávat jej budeme v příštím roce. Reálně lze tedy o zavedení karet i v autobusech uvažovat se zavedením tohoto nového odbavovacího systému,“ vysvětlil dopravně-technický náměstek MDPO Jan Štěrba.

První vlaštovkou bylo už od začátku května zavedení platby prostřednictvím mobilní aplikace Opavská jízdenka. Tu si mohou zdarma stáhnout majitelé mobilních telefonů se systémem android nebo iOS. Podle Jana Štěrby si tento způsob úhrady lidé oblíbili.

„Ohlasy máme pozitivní, i přes pár věcí, které je ještě potřeba doladit. Například za prvních pětadvacet dní v květnu si plné jízdné koupilo 1424 dospělých cestujících, přestupní jízdenku 277 osob,“ doplnil.

Podobně jako dvoukorunové zdražení v případě platby v hotovosti se stejné navýšení na patnáct korun bude týkat i této „mobilní jízdenky“. Zatím ale ještě ne. „Stále totiž platí sleva pět korun na jednotlivou jízdu. Cestující tedy prozatím toto navýšení nepocítí, spíše naopak ušetří,“ uzavřel Pavel Gebauer.

Další razantní změna nastane ještě příští rok. Mince totiž, zatím tedy jen z opavských trolejbusů, zmizí definitivně. Kdo nevlastní mobil ani kreditku, bude si i přesto moci papírovou jízdenku za hotové koupit. A to v některém z asi dvaceti automatů, které by měly vyrůst na nejfrekventovanějších zastávkách ve městě.