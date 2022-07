Znali jste je? Zmizeli, policie hledá na Opavsku zločince i ztracené

Výstava s názvem Flora Africana v expozici Cesta města mapuje období let 1938 až 1956 a protože jde o exkluzivní kousky, je umístěna v trezoru. „Kolekce obsahuje kresby nejen z expedic, které Joy podnikla se svým manželem, botanikem Peterem Ballym, ale i pozdější kresby, kdy již byla vdaná za George Adamsona. Poslední kresby vznikaly na břehu řeky Ura v Keni, kam Joy chodila s milovanou lvicí a kde si zřídila provizorní ateliér,“ dodává Zuzana Beranová.

Joy Adamsonová za svůj život namalovala sedm stovek botanických kreseb, jak již bylo zmíněno, ve slezské metropoli je nyní k vidění dvanáct z nich. Některé její kresby byly vystaveny, další použity jako ilustrace dohromady sedmi knih. Ani jedna ale nevyšla v českém jazyce, v Keni se však některé z nich stále prodávají a využívají. Pro britskou koloniální správu pak Joy mimo jiné zachycovala od konce čtyřicátých let dvacátého století ještě keňské kmeny, z nichž některé již vymřely. A právě jediným dokumentem o jejich existenci jsou její kresby, ty jsou dnes uloženy v keňském Národním muzeu v Nairobi.

Další dvě výstavy o Joy

Kromě ilustrací ale mohou návštěvníci expozice zhlédnout také další výstavu Zuzany Beranové pod názvem Kořeny Joy Adamsonové. Ta jim poutavě přiblíží, jak opavský původ přispěl k pozdějším celosvětovým úspěchům Joy Adamsonové. K vidění jsou třeba i fotografie a další vzácné předměty související s Joy Adamsonovou a její rodinou ze soukromé sbírky Zuzany Beranové.

Výstava botanických kreseb potrvá do 10. srpna, životopisná výstava pak do 30. října. Obě jsou otevřeny od úterý do neděle vždy od 10 do 18 hodin a obě rozhodně stojí za návštěvu. A do třetice všeho dobrého – až do září probíhá ještě i venkovní panelová výstava Po stopách Joy Adamsonové v Opavě, která zájemce zavede na konkrétní místa spojená jak s dětstvím a školní docházkou Joy, tak třeba i s pobytem a podnikáním významné opavské rodiny Weisshuhnů, protože Carl Weisshuhn byl jejím pradědečkem.