Mladý indický svářeč Monachan pracuje už několik měsíců v opavském Ostroji. Právě zaměstnání jej zaválo daleko od domova, když nejprve pracoval v Saúdské Arábii, pak v Polsku a nyní zakotvil ve Slezsku. Důvodem jeho putování je bezpečnější a lépe honorovaná práce.

Indický svářeč se v práci i ve městě cítí velmi dobře. | Foto: se svolením Petra Fojtíka

„Když zohledním pracovní podmínky v Indii a u vás v Česku, je to neporovnatelné. Tady v Ostroji jsou pracovní podmínky mnohem bezpečnější a třeba pomůcky, které v Indii musíme mít vlastní, tady dostáváme jako samozřejmost. A to nemluvím třeba o přestávkách,“ říká úvodem Monachan, který do Opavy přišel za prací spolu s dalšími šesti krajany a našel ji právě v Ostroji, kde pracuje jako svářeč. Město i pracoviště se mu líbí a rád by v něm pobýval delší dobu.

Proč jste se rozhodl jít pracovat do Ostroje?

Z praktických důvodů. Chci si vydělat peníze a zabezpečit svou rodinu. Bydlím s manželkou, dvěma dcerami a dvěma psy – labradorem a německým ovčákem ve státě Kérala ve velkém domě, který jsem si sám postavil. Dost se mi po nich stýská, ale telefonicky jsem s nimi v kontaktu i několikrát denně, takže se to vydržet dá. Z platu utratím každý měsíc jen sedm tisíc za jídlo, pití, nájem a další potřebné věci. Zbytek posílám domů. Šestiletá dcerka právě nastupuje do školy a starší, dvanáctiletá, je už dlouho školačka. Ještě nevím, co bude dělat potom, nechci rozhodovat za ni. Měla by dělat to, co ji baví. Pěkně tancuje, dělá kung-fu a má ještě další aktivity, takže peníze na tohle všechno se hodí. Během letních měsíců se spolu všichni na dva týdny zase sejdeme.

A co nejvíc baví vás?

Cestování, posilování a procházky, díky kterým jsem vaše město začal dobře poznávat. Někteří z mých krajanů chodívají se mnou ven.

Dostal jste se hodně daleko od domova. Už jste si v Opavě alespoň trochu zvykl?

Nebyl to velký problém. Kolegové mě přijali moc hezky a na pracovišti se mi líbí. Ve srovnání s Indií jsou v Česku značné rozdíly. Tady v Ostroji jsou pracovní podmínky mnohem bezpečnější než u nás a pomůcky, které musejí mít zaměstnanci v Indii vlastní, tady normálně dostávám erární. Oceňuji i volno během práce - dvakrát patnáct minut máme hlukové pauzy a půl hodiny na oběd. O tom se nám může v Indii leda zdát. Tam jsou směny desetihodinové s platem v přepočtu zhruba 400 korun denně, což se nedá se mzdou v Ostroji srovnávat. To je taky hlavní důvod, pro který jsem hledal práci v zahraničí. Nejprve jsem pracoval v Saudské Arábii a to až do doby, než nám ji znemožnil covid. Několik měsíců jsem pak pracoval v Polsku a teď jsem v Opavě.

Jak se vám tady líbí?

Bydlím s dalšími šesti krajany ve velkém bytě, město máte pěkné. Líbí se mi vaše hezké domy, spousta zeleně a hlavně krásné kostely, což jako křesťan oceňuji, třebaže na bohoslužby nechodím. Oblíbil jsem si i české pivo a díky tomu jsem si už tady našel dost přátel, se kterými se domluvím (smích). Mluvíme anglicky, je to jazyk, který ovládá personál restaurace i dost Opavanů, hlavně těch mladých.

Mezi českou a indickou mentalitou jsou určitě značné rozdíly, jaké vás napadnou jako první?

Těch rozdílů je skutečně hodně, tolik času asi nemáte. Vyberu jen některé zásadní. Tak především Češi a Evropané obecně mají rovnoprávnost mezi muži a ženami, což v Indii není. Tam mívají hlavní slovo muži a preferují syny. Já mám dvě dcery, které nadevše miluji. Češi si mohou vzít koho chtějí, kdežto v Indii vybírají dětem partnery jejich rodiče. Také veřejná doprava je v Česku lepší než ta naše indická a mohl bych pokračovat prakticky v každé sféře každodenního života.

Indické kuchyni vládne hlavně ostré koření, rýže, obiloviny a zelenina, kdežto česká zase preferuje maso. Nemáte s tím problém?

Vůbec ne. V práci se stravuji v podnikové jídelně z jejíž nabídky si bez problémů vyberu a jako křesťan mohu logicky i všechny druhy masa. Jím příborem, což je rozdíl proti Indii, kde se jídlo jí pravou rukou. Levá je tam totiž považovaná za nečistou. Pokud si jídlo potřebuji dokořenit podle své chuti, mám v kuchyňce vlastní indické koření, které jsem si přivezl z domova. Až se po letní dovolené vrátím zpátky do Opavy, dovezu si z domu zase novou zásobu.

Z jiného soudku - není vám tu zima?

Je, protože v Indii bývá běžně třicet i víc stupňů nad nulou. Ale u nás v Kérale bývá teplota naštěstí přece jen mírnější a snesitelnější. Ale na chladnější počasí jsem si zvykl už během čtyřměsíčního pobytu v Polsku, kde jsem zažil poprvé i sníh.

Jak dlouho chcete v Opavě zůstat?

Se zaměstnavatelem mám smlouvu uzavřenou na dva roky a jsem s prací pro něj i s poskytnutými podmínkami velmi spokojený, čili předpokládám, že ji minimálně dodržím. Doufám, že i firma je spokojená se mnou, takže až nadejde čas, rád bych smlouvu prodloužil a dál v Česku pracoval.