Kabelkový veletrh: dražba VIP kravat a kabelek začíná

/ONLINE DRAŽBA/ Kabelkový veletrh proběhne v OC Breda&Weinstein v pátek 16. listopadu od 15 hodin. Prodávat se na něm opět budou kabelky, které už nyní lidé nosí na sběrná místa na Opavsku a Bruntálsku.

Součástí charitativní akce, jejíž výtěžek pomůže malému Přemečkovi Ulmanovi z Uhlířova, který trpí spinální svalovou atrofií II. typu, bude také internetová aukce VIP kabelek a kravat.

Ta startuje na www.opavsky.denik.cz už ve středu 7. listopadu ve 12 hodin.

Kabelkový veletrh 2017

V letošní internetové aukci jsou tyto kousky ze šatníků známých osobností:

- kabelka herečky a modelky Evy Decastelo i s podepsanou kartičkou





- kravata herce Ivana Trojana s podpisem, kterou při loňském Kabelkovém veletrhu ji vydražil starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm a letos ji do aukce znovu věnoval





- kabelka Ivany Gottové značky Dolce&Gabbana





- kravata sportovního ředitele Slavie Praha, rodáka z Hlavnice a bývalého hráče SFC Opava a Liberce Jana Nezmara





- kabelka z kolekce Dany Morávkové, kterou věnoval opavský butik La Gabriella spolu s výrobcem kabelek, firmou Elega





- kravata zpěváka Karla Gotta značky Givenchy s šátkem a také podepsanými kartičkami





- kravata útočníka pražské Slavie Milana Škody





- podepsané tričko Richarda Krajča, ve kterém objel svou tour Srdcebeat



Internetová aukce bude probíhat do 15. listopadu do 15. hodiny. Přihazovat za jednotlivé položky můžete na mailovou adresu tomas.binar@denik.cz! Do mailu nám napiště také vaše jméno a bydliště (město).

Stav internetové dražby

1. Kabelka herečky a modelky Evy Decastelo i s podepsanou kartičkou.

- nejvyšší nabídka:



2. Kravata herce Ivana Trojana s podpisem.

- nejvyšší nabídka:



3. Kabelka Ivany Gottové značky Dolce&Gabbana.

- nejvyšší nabídka:



4. Kravata sportovního ředitele Slavie Praha, rodáka z Hlavnice a bývalého hráče SFC Opava a Liberce Jana Nezmara.

- nejvyšší nabídka:



5. Kabelka z kolekce Dany Morávkové, kterou věnoval opavský butik La Gabriella spolu s výrobcem kabelek, firmou Elega.

- nejvyšší nabídka: 500 kč, Veronika K., Chlebičov



6. Kravata zpěváka Karla Gotta značky Givenchy s šátkem a také podepsanými kartičkami.

- nejvyšší nabídka: 500 kč, Roman B., Opava



7. Kravata útočníka pražské Slavie Milana Škody.

- nejvyšší nabídka:



8. Podepsané tričko Richarda Krajča, ve kterém objel svou tour Srdcebeat.

- nejvyšší nabídka: