/AKTUALIZOVÁN PŘÍHOZ/ Součástí Kabelkového veletrhu Deníku v OC Breda & Weinstein je tradičně i internetová dražba. A pozor i letos jsou k mání zajímavé relikvie. Například kouč opavských basketbalistů Petr Czudek věnoval své triko, ve kterém dovedl svůj tým ke zlatým medailím a po vítězeném duelu ho na sobě rozerval. Výtěžek z dražby poputuje k Dominiku Moravcovi z Těškovic.

Kabelkový veletrh Deníku v OC Breda, 11. listopadu 2022, Opava | Video: Veronika Bernardová

Každá relikvie má svůj příběh. Ta od Petra Czudka se dá zařadit i do červené knihovny. „Tohle tričko má svůj velký příběh. Odkoučkoval jsem v něm zlaté finále a nakonec ho v emocích rozerval. Nám přinesl zlato, věřím, že pomůže i Dominikovi. Jsem rád, že jsem ho mohl do dražby věnovat,“ řekl opavský kouč Petr Czudek.

Velkým podporovatelem Kabelkového veletrhu je Miss Earth 2015, modelka a infulencerka Karolína Mališová. Rodačka z Otic věnovala kabelku značky Furla. Je to jedna z dražších kabelek, kterou si jako začínající modelka koupila.

Vánoční trhy Opava. Takový je letošní kompletní bohatý program

Basketbalový klub z Opavy do dražby věnoval podepsaný míč současného týmu. „Neváhali jsme s podporou této charitativní akce. Dáváme do dražby balón, na který se podepsali všichni hráči, co letos nastoupili do Ligy mistrů,“ uvedl manažer sociálních sítí BK Opava Dominik Janoš.

Aktivně se do dražby související s Kabelkovým veletrhem zapojil také rozehrávač BK Opava Radovan Kouřil, který věnoval svůj dres. „Tento dres může mít mezi sběrateli cenu. Je z loňské sezony, když jsme hráli FIBA Europe Cup,“ poznamenal Radovan Kouřil.

Hodně zajímavým artiklem, který už má svou historii, je opavský dres volejbalového nahrávače Tomáše Malčíka. Je to z doby, kdy slezskou metropoli pohltila volejbalová horečka. Nejde o žádnou repliku, nýbrž o originální dres, ve kterém Tomáš Malčík za Opavu hrával. Tento unikát věnovala do dražby společnost Petr Brhel International Transport s.r.o. „ Byla to krásná doba, když se v Opavě hrála volejbalová extraliga. Mi dres udělal velkou radost, věřím, že i jeho nový majitel bude z něj nadšený,“ řekl Petr Brhel.

Oblíbený Advent na opavské zemědělce se k zájemcům znovu vrací

Dražba bude končit 23. listopadu ve 23 hodin. Své příhozy zasílejte emailem na roman.brhel@denik.cz. Je třeba uvést jméno, město, telefonní kontakt a částku. Kabelkový veletrh proběhne v pátek 24. listopadu v OC Breda se začátkem v 16 hodin.

K TÉMATU

Internetová dražba

Mistrovské triko Petra Czudka - 500 kč - Roman B., Opava Kabelka Furla Karolíny Mališové - 300 kč - Veronika K. - Chlebičov Podepsaný basketbalový míč hráči BK Opava Dres rozehrávače VK Opava Tomáše Malčíka Dres opavského rozehrávače Radovana Kouřila - 500 kč - Roman B., Opava

Nabídka letošní internetové aukce

Mistrovské triko Petra Czudka

Petr Czudek věnoval mistrovské triko.Zdroj: Deník/Roman Brhel

Tohle tričko má svůj velký příběh. Odkoučkoval jsem v něm zlaté finále a nakonec ho v emocích rozerval. Nám přinesl zlato, věřím, že pomůže i Dominikovi. Jsem rád, že jsem ho mohl do dražby věnovat,“ řekl opavský kouč Petr Czudek.

Kabelka Furla Karolíny Mališové

Karolína Mališová věnovala kabelku značky Furla.Zdroj: Deník/Roman Brhel

Velkým podporovatelem Kabelkového veletrhu je Miss Earth 2015, modelka a infulencerka Karolína Mališová. Rodačka z Otic věnovala kabelku značky Furla. Je to jedna z dražších kabelek, kterou si jako začínající modelka koupila.

Podepsaný basketbalový míč hráči BK Opava

Podepsaný basketbalový míč hráči BK Opava.Zdroj: Deník/Roman Brhel

„Neváhali jsme s podporou této charitativní akce. Dáváme do dražby balón, na který se podepsali všichni hráči, co letos nastoupili do Ligy mistrů,“ uvedl manažer sociálních sítí BK Opava Dominik Janoš.

Dres rozehrávače VK Opava Tomáše Malčíka

Dres rozehrávače VK Opava Tomáše Malčíka.Zdroj: Deník/Roman Brhel

Hodně zajímavým artiklem, který už má svou historii, je opavský dres volejbalového nahrávače Tomáše Malčíka. Je to z doby, kdy slezskou metropoli pohltila volejbalová horečka. Nejde o žádnou repliku, nýbrž o originální dres, ve kterém Tomáš Malčík za Opavu hrával.

Dres opavského rozehrávače Radovana Kouřila

Dres opavského rozehrávače Radovana Kouřila.Zdroj: Deník/Roman Brhel

„Tento dres může mít mezi sběrateli cenu. Je z loňské sezony, když jsme hráli FIBA Europe Cup,“ poznamenal Radovan Kouřil.