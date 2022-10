Petr Czudek o sobotním vítězství, Levicích i Farského působení v béčku

V tomto roce všichni společně podpoří jednadvacetiletou Kateřinu Juchelkovou z Opavy, která se narodila předčasně na konci šestadvacátého týdne. Po narození prodělala krvácení do mozku čtvrtého stupně, což způsobilo její zdravotní postižení.

Dražba VIP kousků ze šatníků celebrit

Kabelkovému veletrhu a samotnému prodeji kabelek v Bredě bude opět předcházet internetová aukce, ta poběží na webových stránkách od 1. listopadu. V ní si budou moci lidé vybrat některý z VIP kousků, které ze svých šatníků darují známé osobnosti. Které to budou a co konkrétně do dražby věnují, se čtenáři včas dozví.

Na veletrhu v Bredě nebude chybět ani doprovodný program, ten se v tuto chvíli ještě ladí. Kabelkový veletrh se opět koná pod záštitou České Miss Earth 2015 Karolíny Mališové.

K TÉMATU

Sběrná místa kabelek. Kam je mohou zájemci přinést

1. Redakce Opavského a hlučínského Deníku, Na Rybníčku 56, Opava

2. OC Breda & Weinstein

3. Butik La Gabriella, Ostrožná 38, Opava

4. Slezské divadlo Opava, prodej vstupenek, Horní náměstí 13, Opava

5. Prodejna Vitaminátor, Nákladní 2, Opava

6. Juliana – svatební salon, Hlavní náměstí 29, Krnov. Po telefonické domluvě na čísle 704 722 539

7. Obecní úřad Bolatice, Hlučínská 95/3, Bolatice