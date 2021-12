Tak například příznivci stolního tenisu si mohou přijít zahrát do sálu kulturního domu ve Větřkovicích v úterý 28. prosince od 9 do 18 hodin . Připraveny budou čtyři stoly, pálky a míčky bude možno si zapůjčit na místě.

Předsilvestrovský výšlap

Na Předsilvestrovský turistický výšlap v režii Infocentra Hradec můžete vyrazit ve čtvrtek 30. prosince. Trasa povede po naučné stezce Hanuše a završena bude opékáním u altánku na Žimrovické skále. Více informací na čísle 778 700 071. Sraz účastníků je v 9 hodin před zdravotním střediskem ve Smetanově ulici v Hradci nad Moravicí.

Největší boom zažívaly Štěpánské zábavy v devadesátkách, říká DJ z Opavska

Tradiční Silvestrovská procházka, kterou připravuje Sbor dobrovolných hasičů Čermná ve Slezsku se koná v Čermné 31. prosince. Zájemci se sejdou v 10 hodin u tamní hasičské zbrojnice, připraven bude teplý čaj a svařák, příchozí si s sebou mohou vzít párky k opékání.

Silvestrovské plavání

Milovníci plavání a vodních radovánek mohou vyrazit do aquaparku v Kravařích. Dnes i zítra, 28. a 30. prosince, bude bazén v provozu od 8 do 21 hodin. Ve středu 29. prosince je otevřeno od 7 do 21 hodin, na Silvestra pak od 8 do 13 hodin. Navíc zde bude připraveno od 9 do 12 hodin i speciální Silvestrovské plavání pro děti.

Přichystána bude opičí dráha, zábavné hry v dětských bazénech, dětský koutek, každý malý návštěvník se může těšit na sladkou odměnu. Aquapark přivítá veřejnost rovněž na Nový rok, a to od 14 do 21 hodin.

OBRAZEM: Tradice je tradice, otužilci v Opavě se opět ponořili do Sádráku

Nouze nebude na Opavsku ani o kulturní vyžití. Na zámku v Kravařích se ve středu 29. prosince od 18 hodin uskuteční koncert Petry Bílkové. Ve čtvrtek 30. prosince pak bude k poslechu i jazz, a to v restauraci Sport v Hradci nad Moravicí. Kapela EVJAZZ vystoupí od 18.30 hodin. Rezervace míst je možná na čísle 553 784 076.

V Hradci pak pokračuje také výstava betlémů, a to ve Včelařském domě v Lidické ulici. Výstavka domácích betlémů bude k vidění 31. prosince a 2. ledna od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin.

Lesní bar U Kopaniny

Zajímavý program nabízí oslava ukončení roku v samoobslužném lesním baru U Kopaniny v katastru Hradce nad Moravicí. 31. prosince se tady bude od 13 hodin podávat punč a pečená kýta, v případě sněhové nadílky bude vyhlášena sáňkářská soutěž v jízdě na čemkoli. O půlnoci nebude chybět ohňostroj.

Akce se koná jen za příznivého počasí, je nutné potvrzení účasti na čísle 776 720 300 nebo na Messengeru baru – Facebook Bar u Kopaniny.

OBRAZEM: Kravařský zámek je po setmění jako z pohádky, láká na zlatou neděli

Co se ohňostroje týká, tak o něj ani letos nepřijdou ve Vítkově. Letos však kvůli covidovým opatřením bez společného setkání na náměstí Jana Zajíce.

V 16.55 promluví prostřednictvím městského rozhlasu starosta Pavel Smolka, ohňostroj bude odpálen v 17 hodin.