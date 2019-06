Opavané jsou cestovkám stále věrni, vycházíme tak nejen z našeho průzkumu, ale trvající zájem nám potvrdila také Petra Davidová, která má s cestovním ruchem již dvacetileté zkušenosti a zájezdy šije zákazníkům na míru.

„Je to dáno hlavně tím, že klienti chtějí mít dovolenou zabezpečenou se vším všudy, týká se to především rodin s dětmi,“ řekla Petra Davidová z opavské cestovní agentury PETRAVEL a dodala, že právě tato cílová skupina vybírá hotely, které nabízejí animační programy, dětské kluby a bohaté venkovní a vnitřní vybavení i pro nejmenší. Jedna z těch, která své dovolené podřizuje svým dětem je také Opavanka Michaela Francová.

„Protože máme děti ve věku čtyř a šesti let, hledáme ubytování, kde děti nebudou vadit a budou mít zajištěný dostatek atrakcí, nuda na dovolené tak nehrozí. A spokojené děti se rovná úspěšná dovolená,“ uvedla maminka.

Do popředí se dostávají také hotely s označením only adults. „Stále více klientů touží po ničím a nikým nerušené dovolené, a proto se zvyšuje zájem o tyto hotely. Některé jsou určeny pro klienty 16+, jiné 18+,“ upřesnila Davidová.

A jaké požadavky mívají Opavané nejčastěji? „Nejvíce poptávají all inclusive zájezdy a standardem jsou již také hotely vyšších kategorií. Všichni už vědí, že tři hvězdičky kolikrát nestačí. Pak samozřejmě záleží na tom, co od dovolené očekávají, rozdíl bude v představách rodičů malých dětí, mladých bezdětných a seniorů,“ sdělila Petra Davidová.

Trendem je také více kratších dovolených v roce. „Rozdělit si volno na týden u moře, týden v Čechách a strávit pár dnů v zimě na horách je již poměrně běžné,“ potvrdila.

Ačkoliv neustále vede Chorvatsko, v popředí je také Řecko a stále častěji vyhledávané je momentálně Turecko. „Vracíme se i do zemí, kde vládla nestabilní politická situace, už se tolik nebojíme. Opavané cestují i do exotiky, z bližších destinací to jsou Spojené arabské emiráty, například Dubaj, ze vzdálenějších pak Thajsko, indonéský ostrov Bali a Zanzibar v Tanzánii. Mnoho klientů míří i do Keni či Vietnamu, oblíbená je i Kuba, “ dodala na závěr Davidová.

„Ideální je také hledat u zahraničních cestovek, třeba polských s odletem z Katovic, které jsou kousek na hranicemi a z Opavy tam jste za chvilku. Parkování přímo na letišti je navíc úplně v pohodě a pro Čechy dokonce cenově zvýhodněné. Nabídka je opravdu široká,“ vyjádřila se k tématu zcestovalá mladá žena Hana Tumová.

Přibývá ale i lidí, kteří si prázdninové dny plánují takzvaně na vlastní pěst. Vyhledávání levných letenek totiž není v dnešní době žádný problém.