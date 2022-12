Komu nevadí pohledy z výšek, pak by neměl v pátek 23. prosince rozhodně vynechat poslední možnost vystoupat na opavskou radniční věž Hlásku a prohlédnout si slezskou metropoli ve vánočním kabátě. Její ochoz bude přístupný od 16 do 19 hodin. Vstupenky jsou k dostání přímo na radnici.

Opavské kino Odboj promítá v pátek 23. prosince od 14 hodin pohádku Kocour v botách, v 16 hodin zhlédnou diváci pokračování populárního snímku Avatar 2. Na Štědrý den si tým kina připravil digitální projekci československých pohádek s vánoční tématikou pod názvem Krteček a Pan Tau nadělují, promítá se od 8.30 do 10.15, a to jedno pásmo dvakrát za sebou, nezáleží tedy, kdy zájemci přijdou nebo odejdou.

Předvánoční setkání s názvem Pojďme spolu do Betléma se uskuteční v pátek 23. prosince od 16 hodin před kravařským zámkem, lidé si odtud mohou odnést i Betlémské světlo.

Samotný Štědrý den si mohou nejen Opavané zpříjemnit procházkou na Stříbrné jezero. Stalo se již nepsaným pravidlem, že se zde u písčité, nyní štěrkové pláže u restaurace právě 24. prosince dopoledne v 11 hodin scházejí příznivci otužování, aby provedli vánoční ponor do ledových vod sádráku.

Divadlo má otevřeno

O vánočních svátcích nemá zavřeno Slezské divadlo v Opavě. Na Štědrý den potěší malé i velké diváky od 10 hodin muzikálem Mrazík. Na první svátek vánoční 25. prosince přiletí do divadla v 17 hodin Broučci. A druhý svátek vánoční, 26. prosince, bude v divadle patřit populárnímu a velmi oblíbenému muzikálu, který se na repertoáru opavského divadla drží už několik sezon, a to Noc na Karlštejně. Začíná se rovněž v 17 hodin.

Co se dále kultury týká, tak Slezské zemské muzeum a všechny jeho výstavní prostory jsou až do konce roku uzavřeny. V provozu ale bude opavské OKO, konkrétně Dům umění nebo Obecní dům. Otevřeno bude od 27. do 30. prosince od 13 do 18 hodin.

Štěpánské koncerty, „Rybovka“ a další

Na své si během svátků přijdou také příznivci hudby. Například v ludgeřovickém kostele svatého Mikuláše zazní 26. prosince od 17 hodin vánoční koncert Pocta velkým hlasům v podání Martina Chodúra. Vstupné je dobrovolné, rezervace míst není možná.

Tradiční Svatoštěpánský koncert se uskuteční také v Hradci nad Moravicí, konkrétně v tamním kostele svatého Petra a Pavla. Od 14 hodin zde vystoupí Dechový orchestr Hradec nad Moravicí, zazní díla Antonína Dvořáka, Gustava Holsta, Adama Michny z Otradovic, Wolfganga Amadea Mozarta, ale také populární české a světové vánoční písně a koledy.

Vánoční koncert Karla Kostery, na kterém zní nejen vánoční písně a koledy, ale především Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, se uskuteční 26. prosince od 14.30 v kostele svatého Vojtěcha v Opavě. A ještě jedna „Rybovka“. Tentokrát se přesuneme do kylešovického kostela svatého Jana Nepomuckého, který rozezní tóny České mše vánoční - Hej, mistře! Jakuba Jana Ryby v úterý 27. prosince od 15 hodin. Koncert připravil operní umělec Petr Urbánek.

Příznivci opavského zpěváka Petra Cieplého, vystupujícího pod jménem P.E.T.R. ani letos nepřijdou o jeho tradiční sváteční akustický koncert. Na programu bude v opavském klubu Art 26. prosince od 19 hodin.

A zajít si zájemci mohou i na diskotéku. Oblíbená Štěpánská zábava se uskuteční v kulturním domě v Dolním Benešově 25. prosince od 20 hodin.

Stěbořický živý betlém

Více než dvacetiletou tradici má ve Stěbořicích živý betlém. Místní i přespolní se vždy na první svátek vánoční v podvečer scházejí u kostela, aby zhlédli scénu narození Ježíše Krista. Toto divadlo pod širým nebem je každým rokem v něčem jiné. Jaké bude to letošní, se mohou přijít diváci podívat 25. prosince v 17 hodin.

Příběh bude zahájen u stěbořické orlovny a pokračovat se bude u zmíněného kostela Narození Panny Marie. Do průvodu si mohou vzít návštěvníci lampičky. Dobrovolné příspěvky budou i letos věnovány organizaci Mery´s Meals (pozn. red. v překladu Mariina jídla), která zajišťuje školní jídlo až dvěma milionům těch nejchudších dětí po celém světě. Myšlenka Mery´s Meals je založena na tom, že pokud dětem, které se často doma během dne vůbec nenajedí, ve škole nabídnete jídlo, do školy nejenže přijdou, ale jejich školní výsledky jsou lepší a mají šanci na důstojnější život.

Jedinečná vánoční jízda

Hvozdnický expres je pojem na Opavsku velmi dobře známý, přes sezonu od května do září vozí tento vlak cestující a turisty na trase Opava – Svobodné Heřmanice. Ale vůbec poprvé od zastavení pravidelné dopravy na trati na jaře 2014 budou mít zájemci možnost se tímto expresem svézt zimní krajinou i mimo sezonu. Speciální vánoční vlak bude vypraven v úterý 27. prosince a vyjede v 9 hodin ze stanice Opava východ.

Zastavovat bude na všech pravidelných zastávkách, tedy v Kylešovicích, Oticích, Slavkově, Štáblovicích, Dolních Životicích, Litultovicích, Mladecku, Jakartovicích a Svobodných Heřmanicích, kam dorazí v 10.15 hodin. Zpět do Opavy pojede expres ze Svobodných Heřmanic ve 12.46 hodin. Jízdenky se budou prodávat přímo ve vlaku, jejich rezervace a předprodej neprobíhá. Kapacita vlaku bude asi sto míst k sezení. Ještě dodejme, že tuto vánoční jízdu finančně podpořil Mikroregion Hvozdnice.

Plavání a bruslení

V provozu budou během svátků také některá sportoviště. Například kravařský aquapark je otevřen 26. prosince od 8 do 21 hodin, týká se to bazénu i sauny a solária. V rámci tradiční akce s názvem Opavské Vánočky bude probíhat bruslení na zimním stadionu a plavání v městském bazénu. Pro rodiče s dětmi, děti a mládež je vstup volný. Bazén bude otevřen od 27. do 30. prosince od 8 do 11 hodin. Zabruslit si do Opavy mohou zájemci přijít na Štědrý den a první svátek vánoční 25. prosince od 10.15 do 11.45 hodin, druhý svátek 26. prosince bude zimák na veřejné bruslení otevřen od 16.15 do 17.45. Středa 28. a čtvrtek 29. prosince je bruslení na programu od 17.45 do 19.15, v pátek 30. prosince je otevřeno od 13 do 14.30 a na Silvestra od 11.15 do 12.45.

A bruslit se bude také v kravařské Buly aréně. Vánoční veřejné bruslení se koná na Štědrý den od 9 do 11 hodin, 25. prosince od 14.45 do 16.15 hodin, 26. prosince je pak led veřejnosti k dispozici od 12.30 do 14 hodin.