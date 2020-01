Po vánočních prázdninách se rychlostí světla blíží také prázdniny jarní. Letos pro Opavsko připadají na týden od 3. února. Tipů, kam vyrazit a co podniknout, je nepřeberné množství. Mnozí odjíždějí na hory za sněhem, většina rodičů si však v práci nemůže vzít volno a řeší hlídání svých ratolestí. Na řadu obvykle jako první přichází prarodiče.

„Bydlíme v jednom domě s babičkou, s bráchou už se o sebe sice umíme postarat sami, ale babička na nás dohlíží a uvaří oběd,“ sdělila redakci jedenáctiletá Adéla Durčáková, jež se na volno náležitě těší. Jak ale zvládnout situaci, kdy ani prarodiče z nějakého důvodu děti pohlídat nemohou? Opavanům a obyvatelům přilehlých obcí se nabízí další možnost. Jsou jimi velice oblíbené příměstské tábory.

Kapacity se rychle plní ještě před uzávěrkou přihlášek, je třeba si pospíšit. Středisko volného času Opava připravuje program pro děti od 1. třídy. Přihlásit lze dítě na celý týden či jednotlivé dny.

„Pondělí máme aktuálně plně obsazeno, zajedeme se podívat do Laser arény v Ostravě. V úterý vyrážíme dál, a to až do mladoboleslavské automobilky, zde je kapacita vyšší, jinak počítáme zhruba s dvaceti dětmi na každý den,“ sdělila organizátorka tábora Romana Hejduková.

Bližší informace a on-line přihlášku rodiče naleznou na webu střediska www.svcopava.cz. Další dny budou například ve znamení pohybu nebo objevování světa techniky. Také Slezské zemské muzeum přináší jarní edukační aktivity, letos se zaměřením na vesmír pod názvem Strážci galaktického vesmíru.

„Děti čeká prozkoumávání hvězd, projdou si planetární stezku v Opavě či Planetárium v Ostravě,“ prozradila muzejní edukátorka Lucie Neumanová s tím, že cena za účastníka je stanovena na 750 korun. A doplnila: „Jedná se o klasický příměstský tábor, kdy začínáme v osm hodin ráno a končíme ve čtyři hodiny odpoledne. Kapacitu jsme v loňských letech vždy naplnili ještě několik dní před uzavírkou a museli jsme zájemce odmítat. Počítáme tedy opět s 20 dětmi.“

Uzávěrka přihlášek byla stanovena na 26. ledna. Zajímavý program nabízí i další centra. Například v Centru volného času Kravaře je týden převážně ve znamení sportu. Na zájemce čeká bobování, skákání na trampolínách nebo cvičení ve fitness centru. V Hlučíně se děti mohou těšit na tvořivou dílnu, pohybové hry a spoustu zábavy. Nebo ještě líp, mohou odjet i na horský pobyt. Tak tedy prázdninám zdar!