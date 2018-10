Kandidát na post primátora Opavy Tomáš Navrátil: Výsledek beru jako úspěch

Jasného vítěze měly komunální volby v Opavě. Slezskou metropoli ovládlo hnutí ANO 2011, které získalo 22,03 procent hlasů.

Ačkoli lídrem komunálek byl Igor Hendrych, už dopředu bylo avizováno, že v případě úspěchu usedne na primátorské křeslo dvojka na kandidátce, Tomáš Navrátil.

Jak naší redakci potvrdil, jednání o koalici začala už včera. Za vítězem voleb se naše redakce vypravila v sobotu ve večerních hodinách do štábu, který sídlil v horním patře restaurace U Tiskárny.





Hnutí ANO 2011vyhrálo volby v Opavě. Co na výsledek říkáte?

Je to úspěch. Nicméně jsme se snažili dosáhnout ještě o něco výše, jakási hranice pro nás byla 25 procent. Do zastupitelstva se dostalo deset stran a hnutí. Rozložení sil je tedy poměrně velké a jednání budou náročná, ale budeme pracovat s tím, co je.



Neusnadní vám sestavování koalice výsledky, kterých ve volbách dosáhla Osmička? (pozn. red.: Osmička je opoziční uskupení v opavském zastupitelstvu, součástí je ANO 2011, ODS a Piráti)

Ano, samozřejmě. ODS a Piráti jsou nám v rámci jednání hodně blízko. Během posledních let to byli naši partneři v opozici. Ale jak jsme deklarovali předem, budeme se snažit jednat se všemi.

Budeme chtít znát jejich požadavky, jejích nároky. Pro nás je důležitý program, abychom jej společně naplnili.



Když jste zmínil program, které body z něj jsou pro vás absolutně prioritní?

Chtěli bychom dobudovat síť infrastruktury, tedy to, co jsme avizovali. Parkoviště v centru města, podzemní parkoviště za Slezankou, parkoviště v lokalitách sídlišť, tedy v Kylešovicích, i když ty úplně prioritní nejsou, hlavně v Kateřinkách, dále u Východního nádraží, tam by měl určitě stát parkovací dům.

Další prioritou jsou sportoviště, které chceme dotáhnout do konce. To znamená rekonstrukce zimního stadionu, současného bazénu a stavba nového hobby bazénu v areálu Karnoly. Důležitým tématem je i dobudování a dopracování Slezanky, která hyzdí centrum. Všechno je o diskuzi.