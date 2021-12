Českým Vánocům bezkonkurenčně vévodí právě kapr. Ale lidé, kteří jej třeba v oblibě nemají, anebo chtějí zkrátka vyzkoušet něco nového, mají rozhodně na výběr.

„Vyhledávají především amura a tolstolobika, toho si hodně kupují na uzení, protože je to dost mastná ryba. Pak další klasika – pstruh duhový a lososový. A v letošním roce zkoušíme poprvé jesetera. Už jsme jej prodávali během roku, zákazníci si jej oblíbili, takže uvidíme, zda půjde na odbyt také o Vánocích,“ říká Pavel Válek.

V rybárně na Hradci poběží vánoční prodej třetím rokem. Zájemci si sem mohou pro rybu přijít v úterý 21., středu 22. a čtvrtek 23. prosince vždy od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek případně do vyprodání zásob. Není nutné ryby dopředu objednávat. Loni na Vánoce tady prodali asi 2,2 tuny ryb, celkově pak 4,5 tuny za rok. Vše na konkrétní přání zákazníka. Kdo chce, ten si může odnést také vnitřnosti, ořezy či hlavy na polévku.

„Snažíme se vyhovět přáním zákazníků také váhově. Ale ryba není salám, takže se nedá uříznout. Buď se to trefí, anebo zákazník strpí o řízek více či méně,“ pokračuje.

Jak již bylo řečeno, ostřílení zaměstnanci v kuchárně jsou schopni zhruba tříkilového kapra kompletně opracovat a vyfiletovat do tří minut. Základem filetování je samozřejmě ostrý nůž. Rybu si ale mohou lidé koupit a odnést i živou. „V prvním roce to bylo 70 ku 30, lidé chtěli živé ryby. Loni už přibližně 40 ku 60 ve prospěch zpracovaných ryb. Zákazník třeba odešel jen s omráčenou rybou, zbytek si udělal doma. Ale více se jich přiklání k tomu, že si odnese filety nebo jinak naporcovanou rybu. Mají to doma bez nepořádku,“ míní Pavel Válek.

Máte vykoštěné podkovy?

I on už se setkal také s poměrně netradičními požadavky či dotazy nakupujících. Před nedávnem dostal otázku, jestli prodává také vykoštěné podkovy. Pro méně znalé: rybí podkova pochopitelně musí být s kostí, jinak by těžko dostála svému názvu.

„Ale úsměvný je také takový ten slang, který slýcháváme jako mlíčňáci, jikrnáči. Já mám rybářské vysokoškolské vzdělání, takže mě to někdy bije do uší, ale za ty roky už to beru spíše s nadsázkou,“ prozrazuje Pavel Válek s tím, že oficiální označení je mlíčák a jikernačka.

Na Vánoce trojobal, jinak bylinky

Jaká by podle Pavla Válka měla být nejlepší úprava ryby na Vánoce? „Na Štědrý večer ji dělám v trojobalu, a to je jedinkrát v roce. Jinak ji mám raději pečenou v troubě s bylinkami, nejlépe přes léto s čerstvě natrhanými – oregáno, bazalka nebo tymián. Posolit a ozdobit bylinkou. Zastávám tradici, že v jednoduchosti je krása. Nevyrábím žádné nádivky, přelivy a podobně,“ přibližuje. Kdo hledá rybu, která má nejméně kostí, může sáhnout po jeseterovi nebo sumci.

Zhruba tříkilového kapra vám v rybárně Pavla Válka kompletně opracují a vyfiletují do tří minut.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

I do trojobalu pak podle Pavla Válka patří ryba zásadně s kůží. „Maso je celistvější. Myslím, že když lidé chtějí kapra bez kůže, je to přežitek, jinak to neberu. Někdo řekne, že je to tak lepší a ostatní se toho drží. To je stejné, jako když někdo prohlásí, že kapr do tří kil je nejlepší a každý si to myslí. Přitom jsem měl čtyřkilového kapra a lepšího jsem nejedl. Je to mýtus, že ryba je zabahnělá, což je ale hloupost. Protože je vysádkovaná a zbavená například té zemité chuti, která může někomu vadit,“ konstatuje závěrem Pavel Válek.

Ještě dodejme, že prodejna čerstvých ryb a rybích výrobků Pavla Válka v Hradci nad Moravicí je stabilně přes rok otevřena vždy v pátek od 14 do 17 hodin. Zájemci mohou sledovat Facebook Ryby z Opavy nebo www.ryby-opava.cz.

Pstruh duhový a lososový. Jaké jsou rozdíly?

Na pultech obchodů, včetně rybárny Pavla Válka, se mohou zákazníci setkat se pstruhem duhovým a lososovým. Rozdíl je v tom, že klasický pstruh duhový má tržní velikost 400 – 500 gramů. Pstruh lososový je větší a také má jiné zabarvení masa. „Pstruh lososový začíná od kila a půl zhruba, protože je masovější. Zároveň svalovina, maso je sytě oranžové až dočervena. Může to mít spojitost s lososem, kdy se větší ryby vykrmují speciálním krmivem, které v sobě obsahuje karotenoidy, což jsou přírodní barviva, obsažené například v mrkvi,“ upřesňuje Pavel Válek s tím, že pstruh lososový je velmi oblíbený ke grilování.