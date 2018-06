Karlštejn ve Slezské nemocnici potřebuje opravu

Karlštejn v Opavě? Věřte nebo ne, toto spojení opravdu platí. Zmenšenina vyhlášeného českého hradu stojí v areálu Slezské nemocnice.

Největší radost dělá Karlštejn ve Slezské nemocnici dětem.Foto: Archiv Slezské nemocnice

Unikátní model hradu Karlštejna zdobí už sedmdesát let prostor u dětského pavilonu Slezské nemocnice a zub času ji za tu dobu nahlodal. Po druhé světové válce ji vytvořil Theofil Marouška z Háje ve Slezsku a do devadesátých let minulého století se o ni brigádnicky starali hlavně zaměstnanci oddělení.

Posledních větších oprav se hrad dočkal v letech 2000 a 2008. Kromě radovánek, které poskytuje dětem, slouží svou velikostí i umístěním jako perfektní ukazatel směru.

„Hrad je pořád v permanenci. Neustále tady hopsají děti, které se buď vrací z vyšetření, nebo jsou zde na návštěvě. Stojí dva metry nad terénem, a je proto viditelný z různých částí areálu nemocnice,“ vysvětluje vrchní sestra Anna Fialová, která se krátce ještě vrátila do historie: „Budova současného dětského oddělení byla za druhé světové války kompletně zničena bombardováním. Při její opravě se tehdejší vedení nemocnice rozhodlo, že by nebylo špatné poblíž oddělení vybudovat něco pro děti. Tak vznikla myšlenka hradu.“

Nemocniční Karlštejn potřebuje v současné době opravu, a nemocnice na ni nemá peníze. Hledá mecenáše, který by ji financoval, nebo firmu, která by hradní zmenšeninu sama opravila.

„Hrad k naší nemocnici patří, a proto hledáme někoho, kdo by zajistil opravu tohoto díla, které dělá radost zejména nejmenším návštěvníkům nemocnice. Vedle něj by pak mohla stát cedule s poděkováním tomuto dobrodinci,“ míní ředitel Slezské nemocnice Ladislav Václavec.