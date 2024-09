KONSTRUKTÉR KO: Krybusová Daniela Ing., tel.: 553 872 176, 605 961 560, e-mail: krybusova@ostroj.cz Co vás čeká: - Vypracování konstrukční a technické dokumentace - Provádění konstrukčních návrhů přípravků - Provádění konstrukčních/simulačních výpočtů - Zakládání a údržba katalogových, skladových a konstrukčních položek - Rozhodování o odchylkách při dodávkách materiálu - Podíl na zpracování podkladů pro nabídkovou kalkulaci - Účast se na procesu obchodního případu včetně změnového řízení - Podíl se na reklamačním řízení/řešení neshod ve výrobě Co od vás očekáváme: - Min. SŠ vzdělání strojního zaměření - Znalost čtení výkresové dokumentace - Znalost norem pro práci v konstrukci - Zkušenost s tvorbou kusovníků - Znalost ovládání konstrukčních programů Solid Edge, Catia V5 nebo Autocad - Znalost práce na PC (MS Office, IFS výhodou) Co vám můžeme nabídnout: - 5 týdnů dovolené - Dotované závodní stravování - Příspěvek na dopravu nad 30 km - Příspěvek na penzijní připojištění - Benefitní program Benefit plus - Motivační odměňování - Firemní akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky - Vánoční dárky - Zázemí stabilní a seriózní společnosti 32 000 Kč

Detail nabízené práce