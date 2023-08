Celkem čtrnáct projekcí ve třech sálech. Tak vypadala ve čtvrtek 17. srpna opavská premiéra snímku Onemanshow: The Movie českého internetového producenta, influencera a moderátora Kazmy Kazmitche alias Kamila Bartoška.

V mnoha městech vypuklo kvůli filmu takřka divácké šílenství, i v opavském kině CineStar v OC Breda&Weinstein byla jednotlivá filmová představení vyprodána. Promítat se začalo krátce po poledni.

Předpremiéra utajovaného Kazmova filmu se odehrála už v úterý 15. srpna v Praze. A o dva dny později se oficiální premiéry dočkalo také opavské publikum. Kdo zaváhal a lístky si chtěl koupit na poslední chvíli, neměl takřka žádnou šanci.

Lístky pryč za dvacet minut

Film se ve čtvrtek promítal ve třech sálech. A protože je jich v opavském CineStaru šest, Kazma tak zabral půlku všech prostor. Lístky se začaly prodávat přesně před měsícem, tedy 17. července. „Nejdříve jsme dali k dispozici tři projekce v jednom sálu. Za dvacet minut jsme měli vyprodáno. Další den jsme pak pustili do programu další projekce. Zájem je skutečně obrovský, na to, že jde o český film, tak první filmový den je to opravdu velké,“ prozradila Deníku generální manažerka opavského multikina CineStar Tereza Neugebauerová.

V minulosti byl podle ní podobně velký zájem například o pokračování slavného Avatara nebo o Padesát odstínů šedi. „Jenže Avatar nelze zas tak úplně srovnávat, a to kvůli délce filmu. Ten Kazmův je kratší, takže může jet více projekcí za sebou,“ dodává manažerka multikina.

Diváci: Žádná očekávání nemáme!

Během odpoledne patřilo kino spíše mladší generaci. „Kazmu sleduji už několik let, díval jsem se na jeho pořad na Streamu. Myslím, že jeho věcičky jsou promyšlené do posledního detailu a je to zábavné sledovat. Největší pecka bylo podle mě Kazmovo Prostřeno! Na to vzpomínám nejvíc. No a když jde teď do kin film, neváhal jsem,“ řekl Deníku Pavel Rajchl s tím, že nemá žádné obavy, že by jej snímek zklamal. S napětím čekali na vstup do sálu i další desítky diváků. „Těšíme se, to je jasné, jsme zvědaví, o čem to bude,“ nechala se slyšet skupinka mladých lidí. Nemají strach, že snímek nesplní jejich očekávání? „Vlastně ani žádné nemáme! Na recenze se fakt nedíváme. Máme prostě jen rádi Kazmu,“ odpoví rozhodně.

Kdo má rád Kazmu podobně jako oni, nebo je zkrátka jen zvědavý, o čem film vlastně je, měl by si včas v opavském CineStaru udělat rezervaci. Především večerní projekce jsou třeba na pátek 18. srpna znovu již téměř vyprodány.