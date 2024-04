/VIDEO, FOTOGALERIE/ Už dnes večer od 20.10 hodin začíná na „jedničce“ druhá řada krimiseriálu České televize Stíny v mlze, který se loni během 130 dní natáčel v Ostravě a dalších místech Moravskoslezského kraje. O čem první z dalších dvanácti dílů bude, na kterých místech se natáčel a co fanouškům vzkazují tvůrci?

Stíny v mlze II se natáčely i ve Věznici Heřmanice. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Kvůli tragické události na FF v Praze v závěru loňského roku a podobnosti s obsahem jednoho z prvních dílů ČT nejprve reprízovala první řadu, druhá dvanáctidílná série začíná dnes večer (20.10 hodin, ČT 1). A diváci se údajně mají rozhodně na co těšit.

„Jsem si jistý, že druhá řada Stínů v mlze je ještě lepší než ta první,“ tvrdí sebejistě režisér Radim Špaček. „Struktura scénářů je mimořádně propracovaná a obsahují hned několik překvapení pro diváky. Například antagonista nebude známý hned od začátku. A dvojice vyšetřovatelů, tedy Magda Malá a Martin Černý, bude ještě sehranější a zábavnější,“ naznačuje režisér.

Dvojice kriminalistů Magda Malá a Martin Černý budou také nyní v každém díle řešit jeden případ násilné smrti. Mnohdy se bude práce a osobní život prolínat. V dnešním díle bude ve vlakovém kupé nalezena vysokoškolská studentka s průstřelem hlavy. Kriminalisté nenajdou žádné zavazadlo a vyloučen je i sexuální motiv. Dívka byla nejen mimořádně krásná, ale také inteligentní. Přivydělávala si na brigádách jako hosteska a psala blog. Může být pro Magdu s Martinem dostatečným vodítkem pro vyšetřování podezření, že pro ni mělo fatální následky něco z toho, co kompromitujícího napsala nebo natočila o VIP návštěvnících firemních večírků?

Natáčeli v Platu i Bedřišce

V osobním životě protagonistů se syn Martina Černého Filip proti vůli rodičů stěhuje ke své nové přítelkyni Hance. Brzy zjišťuje, že o její minulosti nevěděl vše… I to může být pro diváky důvodem k pozornosti. „Hrát akční scény v krimisérii, na to si člověk zvykne. O to zajímavější je mít mezi nimi rozehranou právě i nějakou vedlejší linii. Jednou z těch zásadních, která formuje mou postavu Martina Černého v pokračování Stínů v mlze, je jeho vztah k synovi,“ naznačuje herec Jiří Vyorálek.

A kde se úvodní díl natáčel? Kromě klasických pouličních míst zvolili tvůrci pro první díl lokalitu vskutku zbrusu novou, protože si k natáčení vybrali zrekonstruovaná a již oceněná Jatka sloužící dnes jako sídlo městské galerie současného umění Plato. To jistě potěší i polského architekta Roberta Konieczného ze studia KWK Promes, podle jehož návrhu se proměna udála.

Natáčelo se také v osadě Bedřiška, známé dělnické kolonii v místě bývalého Dolu Bedřich. Na obrazovky se tak dostanou opět typické finské domky.