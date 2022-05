Do věku čtyř let je zde evidováno třiatřicet dětí, od pěti do devíti let je jich devětadvacet a od deseti do čtrnácti osmapadesát. Na tato čísla může mít vliv skutečnost, že v Radkově se nachází dětský domov. To však podle starosty Petra Dubového není zdaleka jediná příčina.