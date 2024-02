„Nový termín zahájení dodávky od Innogy je 2. 1. 2024. Nemusíte se ničeho obávat, kontinuita dodávek elektřiny je zachována,“ stojí v dopise adresovaném Evě Holušové z Opavy v polovině listopadu 2022, když změnila dodavatele. Realita? Od 1. února je bez elektřiny. Jak ovšem k nepříjemné situaci došlo?

Světla nesvítí, pračka ani indukční deska nejedou. Televizi a rádio si nepustí a jídlo z lednice a mrazáku musela poslat k synovi. Taková je od 1. února realita pro Evu Holušovou z Opavy, která v příštích dnech oslaví 72. narozeniny. Jako dárek by si přála jediné – opětovné připojení k síti. Proč z ní byla odpojena?

V rámci výhodnější ceny elektřiny změnila Eva Holušová už s více než ročním předstihem dodavatele. Už v listopadu 2022 dala na srozuměnou, že opustí řady klientů Lama energy a od letošního roku přejde k Innogy. Smlouva – podle údajů, které jí Innogy potvrdilo v dopise a Deník ho má k dispozici – měla nabýt účinnosti letos 2. ledna.

Místo toho je seniorka od 1. února „bez šťávy“. „Začátkem roku sice přišlo od ČEZ Distribuce oznámení, že bychom měli dodat informace o novém dodavateli energií, jinak bude odběr odpojen. Máma na to však nereagovala, protože tam bylo zároveň uvedeno, že má uzavřít smlouvu s novým dodavatelem energií, což už splnila,“ popsal Deníku případ její syn Martin Holuša, který s matkou začal situaci řešit.

„Jakmile máma zjistila, že nemá elektřinu, zašla hned v pátek 2. února k novému dodavateli elektřiny zeptat se, co se děje. Paní jí řekla, že měla z nějakého důvodu uvedený termín změny distributora na duben. Koukali na to jak telata na nová vrata – máma držela dokument s lednovým datem, paní jí ukazovala na monitoru dubnový termín. Asi apríl. V systému si zjevně napsali jiný termín, než bylo datum uvedené ve smlouvě,“ byl přesvědčen Martin Holuša.

Kámen úrazu? Podepsala smlouvu více dodavatelům

Pro jeho matku tím vznikla nekomfortní situace. „Máma si nemůže pustit televizi nebo rádio, nic si nevypere v pračce a veškeré potraviny z lednice a mrazáku jsme museli převést ke mně. Vaření má taky na elektřinu, ani mikrovlnka nejede, takže jí k tomu ještě vozím jídlo,“ popsal Holuša rutinu posledních dní. „Alespoň že vytápění je centrální přes kotelnu,“ ulevilo se mu. V opačném případě by musel přestěhovat i maminku.

Jak tedy k celé situaci došlo? Rozhodujícím okamžikem, který spustil následnou spirálu, byla skutečnost, že Eva Holušová podepsala při odchodu od Lama energy smlouvu nejen s Innogy, ale také s MND. A jelikož tu podepsala jako poslední, vznikl MND nárok poslat konkurenci výpověď smlouvy, kterou žena uzavřela s Innogy. Platila poslední uzavřená smlouva.

Poté si však měla paní Holušová vše rozmyslet a přeci jen chtít využívat služeb Innogy. A tak pro změnu Innogy poslalo výpověď smlouvy na MND. V tu chvíli už ale původní smlouva s Innogy byla vypovězena a platná tak nebyla žádná. Seniorka tedy musela uzavřít zcela novou smlouvu. To bylo na jaře minulého roku. „Při uzavření smlouvy uvedla, že chce termín zahájení dodávky elektřiny až od 2. 4. 2024. Naším zákazníkem se tedy měla paní Holušová stát až od 2. 4. 2024,“ vysvětlila Deníku mluvčí Innogy Linda Filuszová.

Dodávku elektřiny zajistí v řádu dní

Evě Holušové tak vzniklo „hluché“ tříměsíční období, kdy po ukončení dodávek od Lama energy neměla až do dubna, kdy měla začít platit nejnovější smlouva s Innogy, dodavatele energií. Vznikl by jí tak černý odběr. „Zákaznice zrušila smlouvu s původním dodavatelem elektřiny a žádný nový obchodník toto odběrné místo, zjednodušeně řečeno, k odběru nepřihlásil. Zákaznici jsme lednu dvakrát písemně upozornili a vyzvali, aby si vše dala do pořádku. To se ale nestalo, a tak jsme museli elektroměr po 30 dnech takzvaného bezsmluvního odběru demontovat,“ vysvětlil mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol, podle něhož ČEZ Distribuce nijak nepochybila.

Innogy, ačkoli ani ono podle dostupných informací situaci nezapříčinilo, bude chtít paní Holušovou přihlásit k odběru co nejdříve. „V současnou chvíli řešíme nové uzavření smlouvy s paní Holušovou a obnovení dodávky elektrické energie, a to k co nejdřívějšímu datu, abychom nemuseli čekat na účinnost dubnové smlouvy,“ uvedla mluvčí Innogy Linda Filuszová s tím, že s dodávkami elektřiny může paní Holušová počítat v horizontu několika málo dní. Ráda by také, aby tuto situaci vzali lidé jako edukativní příklad, že se nevyplácí podpis smluv s více dodavateli najednou, a pokud k tomu už dojde, aby lidé důsledně četli příchozí dokumentaci.