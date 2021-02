V současné době funguje svoz komunálního odpadu u takzvaných adresných nádob jednou za týden. Podle Opavana Petra Hřebíčka je to sice od radnice dobrý nápad, nicméně konstatuje: „Kdo je zvyklý odpad třídit, ten s tím nebude mít žádný problém. Jenže kdo to pořádně nedělá teď, nebude to dělat ani potom. Takže aby to vůbec mělo smysl,“ míní.

Petr Hřebíček žije se svou manželkou a desetiletým synem v rodinném domě v městské části Kateřinky. U domu má jednu popelnici na komunální odpad. „Myslím si, že jsme v tomto poctiví. Třídíme plasty, papír a sklo. Máme doma tři druhy tašek. Jednu modrou na papír, zelenou na sklo a žlutou na plast. Do nich to vždy dáváme a přibližně co dva dny nosím obsah těchto tašek vysypat do kontejnerů na silnici, které slouží pro více domů. Kromě toho máme i popelnici na bioodpad, který samozřejmě také třídíme, máme velkou zahradu,“ přibližuje Opavan.

Při současném vyvážení jednou týdně mu popelnice zatím stačí. „Je to jak kdy. Ale většinou je zaplněna tak ze tří čtvrtin. Asi nikdy se ještě nestalo, že by nějak překypovala a my už jsme odpadky neměli kam dávat. Když budou popeláři jezdit jednou za dva týdny, tak těžko říct, zda nám to vystačí. Protože myslím, že už teď třídím na maximum a nevím, co bych pro to ještě udělal víc. Takže to se teprve ukáže, až to začne platit. Ale osobně se bojím, že by nám ta popelnice možná stačit nemusela,“ uvažuje.

Názorná ukázka by mohla pomoci

Kdyby například magistrát uspořádal besedy na téma, jak ještě důkladněji třídit, zúčastnil by se jich? „Ano, čas bych si určitě našel. V lednu nám sice do schránky přišel z města leták, kde jsou o třídění informace. Jenže to jsou věci, které už jsou, alespoň mé rodině, běžně známé. Nic nového. Takže opravdu nějaká beseda, setkání, kde by bylo řečeno a třeba i názorně ukázáno, jak komunální odpad roztřídit ještě na menší „součástky“, by možná přišla vhod,“ domnívá se Petr Hřebíček.

Pokud by město k úpravě svozu „komunálu“ přistoupilo, měl by se pak ale podle vyjádření magistrátu naopak zvýšit svoz separovaného odpadu, minimálně papíru. „To by určitě muselo nastat. Protože už teď bývají naše kontejnery hlavně na papír občas úplně přecpané a lidi to dávají vedle,“ říká.

Radnice chce tímto svým krokem, který se již v některých městech v zemi realizoval, vybídnout občany k ještě lepšímu třídění odpadu. Reaguje tak na nový zákon o odpadech, jehož cílem je omezit skládkování, které se má navíc postupně zdražovat. Ještě dodejme, že opavských sídlišť by se omezení svozu netýkalo.