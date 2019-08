Kravařský odpust je jednou z nejvyhlášenější akcí na Hlučínsku. Trvá pět dní a každoročně zde zavítají tisíce návštěvníků. Pro místní je tato pouť velký svátek, ostatní se sem jezdí bavit. Každá zábava ale něco stojí a Kravařský odpust není vůbec levná záležitost.

Po Matějské pouti je Kravařský odpust druhou největší poutí v republice, na své si zde přijde každý, malí i velcí. Je zde nepřeberné množství kolotočů, zábavných atrakcí, stánku s jídlem, pitím a bohatý doprovodný program.

Odpust si ani letos nenechala ujít například Monika Glabazňová, která v Kravařích bydlí. A také podle jejích slov je potřeba při návštěvě počítat s tím, že chce-li si člověk akci jaksepatří užít, bude muset sáhnout hlouběji do peněženky.

„Určitě se ceny každým rokem zvedají. Například kolotoče vyjdou ve čtvrtek, pátek na 90 korun, o víkendu už na 100 korun a v pondělí, které je kvůli ohňostroji nejatraktivnější, už člověk zaplatí i 120. Jídlo a pivo se pohybuje v normálních částkách, najdou se levnější i dražší stánky. Když člověk zajde na kolotoče, koupí si perníkové srdce, vystřelí růži, dá si něco k jídlu, pivo a nějakou tu štamprli, tak dva tisíce za večer tam nechá,“ vypočítala.

Student Vojta Koller z Opavy na odpust jezdí každoročně. Nejen kvůli kolotočům a atrakcím, ale především pobavit se s kamarády. Tradičně jezdil na odpust vždy v pondělí, kdy je program nejpestřejší, letos však udělal výjimku a do Kravař zavítal už v pátek.

„Žádné zběsilé davy, nekonečné řady na jídlo a pití, atrakce a ani žádné předražené ceny. Byl jsem překvapený, jak viditelný rozdíl mezi jednotlivými dny je. V pondělí je vše podstatně dražší. Přesto že je pro mě odpust docela zásah do peněženky, nebojím se si ten večer užít, vždyť je to jednou do roka. Večerní limit si ovšem hlídám, beru si s sebou vždy rezervu ale snažím se nepřekročit šest set korun,” vysvětlil.

Ceny za zábavní atrakce se každoročně zvyšují. Jedna jízda stojí od padesáti do tří set korun, podle toho, jaký kolotoč si návštěvník vybere a který den na odpust zavítá. Ten vůbec nejdražší, výstřel v kouli, stojí dokonce pět set korun. Za pět dní na pouti tedy člověk utratí peněz víc než dost. A co teprve rodiny s dětmi.

