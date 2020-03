Až půl roku a možná i déle mohou být podle vyjádření vlády uzavřeny hranice České republiky.

Z hlediska cestovního ruchu by to mělo jeden zásadní dopad letní dovolené budou Češi trávit v tuzemsku. Někteří už nyní přistupují k tomu, že ruší své chystané zájezdy k moři, jiní plány přehodnocují.

„S přítelem jsme chtěli letos v červnu jet k moři do Tuniska nebo Řecka. Zájezd jsme plánovali kupovat na last minute, jako to děláváme běžně. Jenže vzhledem k současné situaci jsme provedli změnu a nakonec místo hotelů na pláži hledáme ubytování v kempu. Sice to nebude to, co jsme si představovali, ale je třeba to brát pozitivně. A taky rádi v této době podpoříme české podnikatele, respektive majitele kempu. Rezervaci provedeme určitě do konce týdne, myslím, že bude velký zájem, taky aby na nás něco zůstalo. Věřím, že do léta se nařízení vlády zmírní,“ míní například Martina Bednářová.

Jak pravděpodobné tedy je, že v létě vezmou Češi kempy útokem? Samozřejmě za předpokladu, že opatření vlády budou do té doby zmírněna a kempy budou moci fungovat.

NEJISTOTA

Z vyjádření námi oslovených zařízení v opavském okrese vyplývá, že jejich majitelé zatím žijí v nejistotě.

„Popravdě řečeno nyní začínají rezervace lidé i rušit, zejména senioři. Lidé mají strach, i když nejsme velký kemp, máme kapacitu 120 lůžek plus nějaká stanová místa. Na léto máme v tuto chvíli obsazeno asi ze 70 procent. Nemyslím si, že bychom později byli nějak zavaleni hosty. Ale uvidíme, jak se bude vše vyvíjet, situace je vrtkavá,“ přibližuje provozovatelka Autokempu Budišov nad Budišovkou Marie Schrammová. Sezonu by zde měli zahájit 15. května.

„Já se domnívám, že v tento termín nejspíše neotevřeme, s tím už tak nějak počítám. Budu ráda a doufám, že otevřeme na začátku června,“ říká. Ve zmíněném autokempu se každoročně koná i tradiční festival Budišovské letnice, letošní jednačtyřicátý ročník se má odehrávat od 19. do 20. června. Zatím však není jisté, zda se uskuteční.

Už během zimy se plní termíny také v kempu Kajlovec. I tam ale nyní vyřizují dotazy lidí, jak to s touto sezonou vlastně bude.

„Oficiálně otevíráme na konci dubna. Už v dubnu u nás měly proběhnout nějaké akce, ale nyní nevíme, zda se vůbec uskuteční. Samozřejmě pokud budou vládní opatření platit i nadále, budeme muset zahájení provozu posunout. Zatím je to tedy nejisté, zda vůbec otevřeme, zda to bude možné,“ konstatuje provozní kajloveckého kempu Andrea Piterová s tím, že u rezervací se v tuto chvíli neplatí zálohy.