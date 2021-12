„Klienti z Mravenečku sem chodí nakupovat během celého roku. Jsou to naši zákazníci, a tak jsme se rozhodli, že jim uděláme dílničky a oni si tady budou moci vytvářet dárečky. Zároveň přišli do jiného prostředí, na jiné myšlenky,“ prozrazuje Gabriela Andělová.

Paskvil, nebo další nepochopené umění? Sochu v Opavě po kritice lidí přemístili

Protože je většina klientů na vozíčku a v dílně není tolik místa, byla akce rozdělena na tři skupiny. „Klienti dorazili i se svými asistenty, otevřeli jsme si tekuté ovoce, udělali si menší občerstvení, zkrátka vánoční dílničky,“ popisuje Gabriela Andělová s tím, že se tato akce konala poprvé.

„Začalo to tím, že já ve své dílně prodávám pohádkovou knihu od autora ze Žimrovic. Měli jsme zde uspořádat 19. prosince na zlatou neděli křest knihy, veřejné čtení a pro děti jsme právě chtěli přichystat malé dílničky. Slovo dalo slovo a bavili jsme se o tom, že by bylo krásné udělat takové dílny i pro klienty z Mravenečku, také asistentky to mají náročné, tak i pro ně by to bylo takové zpestření. Domluvili jsme se tedy, kdy to všem vyhovovalo a bylo hotovo,“ dodává majitelka opavské Květinové dílny Anděl.