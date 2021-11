Tento pro Opavany netradiční vůz nasadil opavský dopravní podnik do provozu proto, aby zjistil, do jaké míry by bylo reálné zapojit tyto dopravní prostředky nastálo, přičemž by se jednalo o nákup kloubových trolejbusů.

Vše ukáže následná závěrečná zpráva dopravního podniku. Muselo by například dojít k prodloužení všech zastávek, na kterých by „harmoniky“ zastavovaly. Většina cestujících je spokojena, avšak mnoho jich v této souvislosti volá po další zásadní změně – zrušení nástupu jen předními dveřmi.

Kloubový autobus si Městský dopravní podnik Opava (MDPO) zapůjčil z ostravského dopravního podniku. Původně byla poptávka po trolejbusu, ten ale nebyl k dispozici. Dlouhý autobus jezdí na často vytížené lince 201, a to do pátku 5. listopadu. Podle ředitele MDPO Pavla Gebauera existovalo hned několik důvodů k vyzkoušení této novinky. „Chtěli jsme zjistit, jak by kloubový vůz rozměrově vycházel na zastávky. Dále jak by probíhala rychlost odbavení, protože v Opavě se nastupuje prvními dveřmi. Také si ověřujeme, jak se s tímto typem vozu naučí jezdit řidiči a také nás samozřejmě zajímalo, jak celkově by tuto změnu vnímali cestující. Zatím máme pozitivní ohlasy,“ řekl Deníku Pavel Gebauer.

Soudě dle komentářů na sociálních sítích i námi oslovených cestujících ohlasy pozitivní skutečně jsou, avšak mnozí konstatují, že pakliže by se kloubové trolejbusy nakoupily, měla by být zavedena možnost nastupování všemi dveřmi. S tím se ovšem nejspíše tak úplně nepočítá. „Já jsem zastáncem nástupu dveřmi předními, a to z mnoha důvodů, především těch ekonomických,“ přibližuje Gebauer.

Umožnění nástupu všemi dveřmi by podle něj mohlo vést k nárůstu počtu černých pasažérů, čemuž by se nedalo zabránit.Kdy padne definitivní rozhodnutí, zda budou po Opavě kloubové trolejbusy jezdit, zatím není jasné. Dopravní podnik nyní bude sepisovat závěrečnou zprávu, včetně ekonomických propočtů, na kolik by vlastně pořízení vozů přišlo a jak nákladné by byly stavební úpravy zastávek.

Co se řidičů týká, zůstali by ti stávající a čekalo by je pouze zaškolení na tento typ vozu. „Nic jiného k tomu není zapotřebí, pouze si udělají zkušební jízdy, není nutný žádný jiný řidičský průkaz a podobně,“ dodává Pavel Gebauer.

„Harmonika“ jezdila ve městě už v roce 2018

Závěrem ještě dodejme, že Opavané už se mohli kloubovým trolejbusem premiérově projet dva dny v listopadu 2018. Tehdy ulice města brázdila „harmonika“ v rámci velké akce k symbolickému rozloučení s legendárními trolejbusy Škoda 14 Tr, které pak z Opavy nadobro zmizely, protože je nahradily moderní vozy.