Ve středu 29. prosince 2021 měl duchovní Bohumil Vícha v plánu po návštěvě dvou bratrů a dvou sester odjet zpět do Spálova na Novojičínsku, kde vykonával svou službu. Jenže, když se ráno okolo půl sedmé probudil, zjistil, že vidí jen rozmazaně na levé oko. To pravé mu totiž neslouží už od 15 let.

„Bratr mě zavezl do Opavy na oční oddělení a tam doktorky zjistily, že mi v levém oku spadla čočka,“ vzpomíná Bohumil Vícha.

Hned druhý den v ostravské fakultní nemocnici projednal s primářem operaci. Potom čekal, až mu vyrobí brýle. „Když mi spadla ta čočka, brácha našel jedny brýle po mamince, s nimi se dalo docela dobře orientovat, ale už to bylo horší na čtení a v polovině ledna bylo jasné, že na četní budu potřebovat deset dioptrií a na dálku sedm,“ vrací se Bohumil Vícha v myšlenkách.

Hospic v Opavě se dočkal pomoci: kněz daroval vůz, sbírka vynesla půl milionu

V tu chvíli už věděl, že službu vykonávat dál jako dřív už nemůže. K 1. březnu nastoupil ve Spálově nový farář. „Já už bych nezvládl číst. Každá mše svatá, čtení i evangelium jsou jiné,“ vysvětluje Bohumil Vícha, jenž se vrátil do Skřipova na Opavsku, odkud pochází. Bydlí u bratra a slouží společně s místním farářem. A občas se podívá na televizi.

„V jedné reportáži jsem viděl paní z Charity v Opavě, jak říkala, že by potřebovali osobní automobil. Tak jsem na to reagoval. Našel jsem si jejich webové stránky, kde měli i mailové adresy a napsal jsem jim, že mám auto, které už nepotřebuji kvůli špatnému zraku a jsem ochotný jim ho věnovat,“ pokračuje Bohumil Vícha.

Škoda Fabia, kterou Bohumil Vícha věnoval Charitě.Zdroj: Se svolením Cahrity Opava

Od ředitele Charity odpověď v mailu nenašel, pak mu ale volala zaměstnankyně Charity Opava, že ředitel je na dovolené a že by si rádi auto přijeli prohlédnout. Bylo to začátkem května.

Bohumil Vícha se svou Škodou Fabia z roku 2007 ujel asi 170 tisíc kilometrů. Auto bylo asi rok po technické kontrole, ve slušném stavu.

Úspěch novojičínských policistů: Manželský pár prodával falešné mince a zlato

„Domluvili jsme se, přijely dvě pracovnice, jeli jsme auto vyzkoušet, všechno bylo v pohodě. Myslím si, že kdybych mohl, tak bych s tím autem určitě ještě tak pět roků jezdil. Tak jsem jim hned dal papíry, ať už si s tím odjedou. Byly z toho trochu vedle, že jim to auto hned dávám. Ale ony ho potřebovaly. Tak co?,“ poznamenává s úsměvem Bohumil Vícha.

Ředitel opavské Charity měl skoro tři týdny dovolenou, a tak se převod vozidla uskutečnil až v pátek 24. května v Opavě. „Paní mi pak říkala, že s tím autem hned začali objíždět lidi. A ještě mě upozornila, že kdyby náhodou přišlo něco od policie, třeba že překročily rychlost, to by totiž ještě přišlo na mě, tak ať se ozvu, oni, že to zaplatí,“ uzavírá Bohumil Vícha. (ipa)

Bohumil Vícha se narodil v Bílovci, ve Skřipově chodil devět let do základní školy. Po maturitě v Bílovci v roce 1974 absolvoval dalších pět let studia na Teologické fakultě v Litoměřicích. V roce 1979 vysvěcen na kněze. Začal jako kaplan v Hranicích, poté byl ve Vsetíně. Jako farář začal sloužit v roce 1985 v Halenkově. Sloužil na Zlínsku, Hodonínsku, Opavsku a naposledy ve Spálově.

V žákovských letech sbíral známky, později rád cestoval, mimo jiné v listopadu 1989 se dostal do Říma na svatořečení Anežky České. Když v roce 1995 dostal k narozeninám fotoaparát od farníků v Želechovicích, začal jeho druhý velký koníček. Jeho fotografie z cestování je možno najít na serveru Rajče.