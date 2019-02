Budova je vedena jako národní kulturní památka a zhruba před dvaceti lety prošla velkou rekonstrukcí. I vzhledem k tomu, že se v ní nachází rozsáhlý knižní fond, bylo nutné mít objekt pod bedlivým dohledem špičkového zařízení, které je připojeno na elektrickou požární signalizaci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

„Od rekonstrukce jsme měli nainstalována čidla, kdyby začalo hořet. V roce 2017 ovšem město rozhodlo o tom, že prostory, kde se schází větší počty lidí, chce mít pod kontrolou moderních zařízení,“ komentovala ředitelka Knihovny Petra Bezruče Zuzana Bornová, podle níž si modernizace elektrické požární signalizace vyžádala investici ve výši 350 tisíc korun, z čehož 241 tisíc pokryla dotace z Moravskoslezského kraje.

Tato akce usnadní případnou práci hasičům.

„Ostraha je nyní na podstatně vyšší úrovni. Zmodernizovala se ústředna, vznikl také trezor pro hasiče. V něm jsou uschovány klíče od celé budovy, takže pokud někde bude hořet, okamžitě tam budou mít přístup. Pomoci by jim měly také dvě obrazovky u vstupu. Pokud dojde k požáru, jedna z nich ihned detekuje, ve které části se nachází,“ pokračovala ředitelka knihovny a dále poznamenala:

„Během svého působení u nás nehořelo. Je to i zásluha oné rozsáhlé rekonstrukce. Při ní se vyměnily také všechny dráty, kabely a podobně. Tyto věci je nutné mít v pořádku. Přece jenom naše servery jedou neustále a vždy může nastat nějaký zkrat. Přibližně před dvěma lety vyhořela Karnola v Krnově a také kostel v Gutech. Od té doby se klade větší důraz na požární ochranu památek. I z toho důvodu jsem ráda, že nový systém u nás funguje. Pocit bezpečí je opravdu větší,“ mínila Zuzana Bornová a ještě dodala:

„Jak jsou knihy naštosovány na sobě, při případném požáru by jim přímo od ohně takové nebezpečí nehrozilo. Problémem by ovšem byla voda při hašení. Není to však pouze o knihách. Naše historická budova se pyšní třeba nádherným stropem. Asi před třemi lety hořelo v novojičínské knihovně. Způsobila to závada na elektroinstalaci. Požár trval krátce a plameny nebyly to nejhorší. Největší škodu způsobil kouř a saze. Především začouzené knihy, které jsou umisťovány na výstavku, proto musely být vyřazeny.“

Vitrážový strop v opavské knihovně