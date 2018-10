Koalice podepsána, primátorem bude Tomáš Navrátil z ANO 2011

Administrativa - Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a 22 000 Kč

Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje METODIK, METODIČKA INSPEKTOR -KA ÚSEKU INSPEKCE BOZP. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení č. j. 7192/1.10/18 na služební místo metodika inspektora úseku inspekce BOZP Státního úřadu inspekce práce“., Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 2. listopadu 2018, tj. v této lhůtě zaslané generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu epodatelna@suip.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: cmwaazf)., Žadatel přiloží:, a) Pokud žadatel nezaškrtl a nedoplnil čestná prohlášení uvedená ve formuláři žádosti a údaje pro získání výpisu z Rejstříku trestů uvedené ve formuláři žádosti, přiloží k žádosti příslušné listiny specifikované v tomto oznámení v bodech 1a) až 1f)., b) Strukturovaný profesní životopis, c) Motivační dopis, Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:, 1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:, a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá příslušnými listinami, tj. předložením originálu průkazu totožnosti nebo osvědčení o státním občanství., b) dosáhl věku 18 let;, c) je plně svéprávný; , d) je bezúhonný; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. , e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu žadatel dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu)., f) má potřebnou zdravotní způsobilost; , Žadatel podá služebnímu orgánu, tzn. generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce na základě § 24 odst. 3 a 4 zákona o státní službě:, a) pokud není státním zaměstnancem ve služebním poměru podle zákona o státní službě - žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen žádost),, b) pokud je státním zaměstnancem ve služebním poměru podle zákona o státní službě - žádost o zařazení na služební místo (dále jen žádost)., Žádost musí dále obsahovat údaje podle § 37 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (jméno, příjmení, datum narození uchazeče, adresu jeho trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování, označení služebního orgánu, jemuž je určena), a musí být žadatelem podepsána. , Na tomto služebním místě je vykonávána zejména odborná metodická, poradenská, posuzovací a garanční činnost při výkonu inspekce práce v oblasti BOZP, a dále je příležitostně prováděna inspekce práce (kontrolní činnost) podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce., , Vzor žádosti naleznete na: http://www.suip.cz/volna-mista-1/. Pracoviště: Státní úřad inspekce práce, Kolářská, č.p. 451, 746 01 Opava 1. Informace: Červená, +420 553 696 154.