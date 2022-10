V pondělí 3. října pak došlo k podpisu koaliční smlouvy, město následující čtyři roky povedou Občané pro Hlučín, Živý Hlučín, KDU-ČSL a ODS. Dohromady má tato koalice dvanáct mandátů, přičemž zastupitelů je v Hlučíně jednadvacet. „Vzhledem k tomu, že všichni vedoucí představitelé těchto čtyř stran, které koaliční prohlášení podepsali, byli v současné radě města, je to kontinuální pokračování toho, co bylo, tedy s mírnými změnami,“ řekl Deníku Pavel Paschek.

V opozici zůstane hnutí ANO, Hlučíňáci a SNK Evropští demokraté. Vše ale ještě musí potvrdit ustavující zastupitelstvo, které by se podle Pavla Paschka mohlo sejít 20. října, termín ale bude upřesněn.

Ještě dříve byla koalice vytvořena v Budišově nad Budišovkou, a to prakticky hned po volbách. Z výhry se těšila se šesti mandáty ODS pod vedením starosty Patrika Schramma. O jedno křeslo méně pak získala strana Snk Budišovsko v čele s nynějším místostarostou Pavlem Jílkem. A právě tyto dvě strany budou i v následujících čtyřech letech ve spolupráci pokračovat, v patnáctičlenném zastupitelstvu budou mít pohodlnou většinu v podobě jedenácti hlasů.

„Jsme spokojeni, máme tuto spolupráci nastavenou už dlouho, nekonkurujeme si, a i teď jsme deklarovali, že pokud to vyjde, půjdeme zase spolu. V součtu máme ještě o dva mandáty více než minule. Nemělo by se tedy nic měnit, pokračujeme dále, radu si pravděpodobně rozdělíme tři na dva,“ sdělil Patrik Schramm.

Jako velmi složitá hodnotí povolební vyjednávání starostka Kravař a lídryně vítězné KDU-ČSL Monika Brzesková. Její strana získala ve volbách pět křesel, zastupitelů je v Kravařích jednadvacet. „Sama jsem z toho poněkud překvapena, že jsou jednání taková náročná. V tuto chvíli zatím není jasno, stále je to otevřená záležitost. Je to jedna velká neznámá. Oslovili jsme dvě politická uskupení a nyní čekáme. Oni vyjádřili nějaké podmínky, některé jsou akceptovatelné, jiné nikoli, snažíme se domluvit na postupu. Já bych nicméně ale byla ráda, kdyby koalice byla co nejširší, to by bylo ideální. Ale co je ideální, nemusí být vždy průchozí,“ konstatuje Monika Brzesková s tím, že další jednání budou probíhat během úterý 4. a středy 5. října. Trochu jasněji by podle ní mohlo být koncem týdne.

A jednání dále běží třeba i v Hradci nad Moravicí. Vede je tady vítězná strana nynějšího starosty Patrika Orlíka Snk Občané občanům, která drží osm křesel v jednadvacetičlenném zastupitelstvu.

„Naše sdružení si nesmírně váží velké podpory, které se mu od voličů dostalo. Tato podpora je pro nás zároveň velkým závazkem. Blahopřáli jsme lídrům všech volebních stran zastoupených v zastupitelstvu. Není malých stran, každá získala přes deset procent hlasů,“ uvedl pro Deník Patrik Orlík.