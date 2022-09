„V neděli ráno jsme podepsali memorandum o spolupráci, a to se stranou Občané městských částí Opavy (OMČO) a Zelenou pro Opavu. Dohromady máme dvaadvacet mandátů, což stačí na koalici. Ale jako vítěz voleb jsme se ještě s koaličními partnery domluvili, že oslovíme KDU-ČSL a Změnu pro Opavu,“ řekl Deníku primátor a lídr ANO Tomáš Navrátil v neděli. V pondělí po poledni potvrdil, že jednání stále nejsou u konce a ještě není nic uzavřeno.

Změna pro Opavu

Koho už ale ze hry o koalici lze vyloučit, je Změna pro Opavu. Její lídr Ondřej Veselý Deníku sdělil, že jeho strana s ANO spolupracovat nechce.

„ANO nás kontaktovalo, schůzka proběhla v neděli. V podstatě to byla taková sondáž, zda budeme mít zájem vstoupit do nějaké koalice, nebo jak bychom mohli dále fungovat. Stanovisko z naší strany je takové, že si aktivní účast v koalici představit neumíme, ale rozhodně budeme konstruktivní opozice. Rozumné návrhy prospěšné pro město budeme podporovat,“ uvedl Ondřej Veselý.

Karty v Opavě byly rozdány. Podívejte se, koho jste si zvolili

Zároveň okomentoval i výsledek své strany v komunálních volbách. Změna pro Opavu obhajovala tři křesla a to se jí povedlo, stejný počet získala i nyní.

„Výsledek není ani dobrý, ani špatný. Spokojeni být nemůžeme, ale není to ani tragédie. Obhájili jsme tři mandáty, což je klíčové, budeme mít zastoupení. Druhá věc je ta, že se třemi mandáty nebudeme mít sílu cokoli aktivně změnit a to je ten neúspěch. Cíl před volbami se těžko odhadoval. Volby bývaly vesměs čitelnější, tyto jsem si ani neodvážil tipovat. Měl jsem nastaveno, že tři mandáty jsou takové minimum. To se nám povedlo, ale s odřenýma ušima, tendence jsou spíše takové, že máme pokles hlasů. Je to pro nás zdvižený prst,“ dodal Ondřej Veselý.

KDU-ČSL

Lidovci v Opavě obhajovali dvě křesla, a to v čele s lídrem Michalem Jedličkou, který uplynulé volební období působil jako náměstek primátora. A tato dvě křesla se jim nakonec povedlo získat, i když do poslední chvíle nebylo jasné, zda se KDU-ČSL do opavského zastupitelstva vůbec dostane. Ze všech sedmi stran, které překročily pětiprocentní hranici, to měli lidovci nejvíc „nahnuté". Nakonec získali 5,03 procent.

Lídr ANO v Opavě Navrátil prozradil, s kým v neděli ráno podepsali memorandum

„To, že jsme obhájili, je polovina úspěchu. Druhá půlka je ta, že jsme počet mandátů nenavýšili a výsledek byl takový těsný, to bereme spíše jako neúspěch. Chtěli jsme posílit alespoň o jeden mandát,“ řekl Deníku Michal Jedlička. A zároveň nevyvrátil možný vstup lidovců do koalice s ANO. „Schůzka teprve proběhne. Uvidíme, co bude jejím předmětem, jsme připraveni na to nějak reagovat a zda nám bude nabídnuta spolupráce. Můžeme se o tom pobavit v našem klubu,“ uvedl Michal Jedlička.

Je tedy možné, že složení nové opavské koalice vlastně tak úplně nové nebude. Protože poslední čtyři roky vládlo v Opavě hnutí ANO, a to ve spolupráci s OMČO, Zelenou pro Opavu a lidovci. V koalici se pak vystřídali i Piráti a ČSSD, jenže tyto dvě strany se nyní do zastupitelstva nepodívají, protože nedosáhly hranice pěti procent.

Na koho se nedostalo?

Kdo zatím zůstává mimo okruh opavských koaličních vyjednávání je SPD, která ve volbách získala třetí nejvyšší počet hlasů a má pět mandátů. „Nikdo nás neoslovil ani nekontaktoval. SPD bude určitě v opozici,“ řekl Deníku v pondělí po poledni lídr opavské SPD Martin Šatný.

Jak si po komunálních volbách stojí další města Opavska. Tady je přehled

A do opozice s největší pravděpodobností zamíří stejně jako v roce 2018 i Společně pro Opavu (ODS + TOP 09), protože i tato strana zatím zůstává mimo jakákoli jednání. Ve volbách skončila se sedmi křesly na druhém místě. „ANO nás neoslovilo. Asi nám nezbude nic jiného, než být v opozici, vypadá to, že koalice je vytvořena,“ konstatoval v pondělí lídr Společně pro Opavu Marek Veselý. Perličkou může být fakt, že opoziční řady tedy nejspíše bude kromě zmíněné SPD zastávat sourozenecké duo, protože Marek a Ondřej Veselí jsou bratři.