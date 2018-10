Koalice v Opavě se už řeší, ANO chce post primátora

První neoficiální jednání o sestavení koalice proběhla už v neděli. Vítězné ANO 2011 oslovilo druhou ODS i třetí Piráty.

Rýsuje se v Opavě koalice? Je to více než pravděpodobné. A pravděpodobné je také její budoucí složení. Strany a hnutí, které ve volbách skončily na prvních třech místech, totiž doposud hájily v opavském zastupitelstvu řady opozice. Hnutí ANO 2011 ovládlo Opavu s 22,03 procenty. Druhé sdružení ODS, TOP 09, Soukromníků a nezávislých kandidátů získalo 13,96 procent a třetí Piráti a Opavané pak 11 procent.

ANO 2011 už s nabídkou spolupráce oslovilo ODS i Piráty.

„V neděli jsme se za náš klub poprvé sešli jako zastupitelé. Vyjednávací tým tvořím já, Igor Hendrych, Pavel Juříček a Michal Štěpánek, čili první čtyřka na kandidátce. Kromě ODS a Pirátů jsme připraveni oslovit i další strany napříč spektrem. Chceme, aby vedení města bylo jednotné a panovala politická shoda,“ nechal se slyšet Tomáš Navrátil (ANO 2011).

Na kandidátce sice figuroval za lídrem Igorem Hendrychem jako dvojka, avšak už dopředu se avizovalo, že případný primátorský post připadne jemu. A právě primátorské křeslo chce ANO 2011 jako vítěz voleb urvat pro sebe.

„Budeme na tom trvat, ale samozřejmě je to v diskuzi. Nicméně i z ostatních stran se ozývá, že bychom primátora mít měli a to nyní neříkám proto, že chci tuto funkci vykonávat, ale proto, že i já bych dal v tomto případě přednost vítězi voleb,“ dodal Tomáš Navrátil a zároveň připustil, že ANO 2011 by chtělo získat také křeslo jednoho náměstka.

Oficiální setkání ANO 2011, ODS a Pirátů mělo proběhnout v pondělí večer. To naší redakci potvrdil i lídr ODS Marek Veselý.

„Nabídku jsme dostali, avšak teprve se jí budeme blíže zabývat. S ANO 2011 jsme byli v opozici, voliči naši práci ocenili, dali najevo, že chtějí na radnici změnu. Určitě budeme chtít místo ve vedení města. Personálie však budeme řešit až jako poslední,“ přiblížil Marek Veselý.

Na otázku, zda by funkce náměstka připadla jemu odpověděl:

„Je to všechno o domluvě, ale nemusím to nutně být přímo já.“

Do vedení města chtějí promluvit i Piráti.

„Možný vstup do koalice s ANO 2011 bude předmětem dalších jednání. Stejně jako funkce ve vedení města, o kterou ale budeme jako třetí vítězná strana stát,“ nastínila lídryně Pirátů a Opavanů Hana Brňáková.

Dohromady by strany v zastupitelstvu disponovaly 21 mandáty, čili jakousi těsnou většinou. Podle Tomáše Navrátila je proto ve hře také přizvání Občanů městských částí Opavy (OMČO), kteří mají tři křesla. I OMČO doposud figurovali v opozici a spolu s ODS a Piráty tvořili opoziční klub Osmička, který spolupracoval s ANO 2011.

„Jsme připraveni do koalice vstoupit, pokud dostaneme nabídku. Avšak jednat budeme s každým, kdo nás osloví,“ řekl naší redakci lídr OMČO Miroslav Kořistka, který je zároveň také starostou Vávrovic.