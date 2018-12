Kobeřické torzo se změnilo k nepoznání, je z něj Obecní dům

Místní neřekli rozestavěnému torzu budovy v samotném centru Kobeřic jinak než Hirošima. Skelet hyzdil své okolí a chátral více než pětadvacet let, tato doba je však už pryč.

Minulý rok se totiž v objektu začalo s rekonstrukcí a „dům hrůzy“ se pomalu, ale jistě měnil až do současné podoby Obecního domu, jak se budova oficiálně nazývá. Práce jsou téměř u konce.

„Zvenčí je už vše skoro hotové, dodělává se pouze vstup. Co se prostoru uvnitř týká, horní patro je hotové zcela, tedy kromě podlahy v sále. Spodní taktéž, v suterénu ještě nějaké dokončovací práce probíhají, ale vše se stíhá tak, aby to bylo k 17. prosinci ukončeno. Následně je v plánu převzetí stavby a kolaudace,“ popisuje aktuální stav oprav kobeřický starosta Lukáš Kubný.

Kostra budovy tak, jak byla původně postavena, zůstala.

„Nejedná se tedy o novostavbu, nýbrž o rekonstrukci. Někde, například v garážích, je prostor trochu omezen, ale jinde to vůbec není poznat. Původně měly být práce hotové už letos v říjnu, jenže se termín dokončení musel posunout,“ říká Lukáš Kubný.

A dodává: „Udělali jsme tři dodatky, jeden z nich byl právě na prodloužení lhůty o šedesát dnů, protože během oprav jsme narazili na komplikace, řešila se například kanalizace a věci s ní spojené.“

V Obecním domě najde nové sídlo mimo jiné právě i obecní úřad. „Zatím nemáme vysoutěžen nový nábytek, takže my se přestěhujeme s tím stávajícím. Chtěli bychom to uskutečnit co nejrychleji, ať můžeme fungovat v novém,“ uzavírá čelní představitel Kobeřic.

Kromě úřadu najde v objektu novou adresu i knihovna, restaurace, s největší pravděpodobností také pošta a myslelo se rovněž na oblast kulturní, protože součástí je i sál pro 250 osob. Takový zatím v Kobeřicích chybí.

Stavba naproti kobeřickému kostelu odstartovala ještě v době komunismu před rokem 1989. Šlo o megalomanský projekt, z něhož mělo vzejít zbrusu nové nákupní středisko. Velké plány se ale rozplynuly jako pára nad hrncem, v devadesátých letech se objekt zakonzervoval a stal se součástí majetku obce. Mezi občany proběhla dvě referenda, poté se rozhodlo, že zde vznikne právě Obecní dům.