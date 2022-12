U expozice Na statku, kde se totiž zpívaly koledy právě u betléma. Na děti zde čekala malá nadílka a nealkoholický punč na zahřátí.

Další část programu pokračovala v teple, a to vánoční dílničky ve výukovém centru. „Tentokrát s vůní medu, protože jsme je připravovali ve spolupráci se včelaři. Děti si zdobily medové perníčky, vyráběly svíčky ze včelího vosku, ale také ozdoby pro volně žijící zvířata v zoo – hlavně ptáky – které kolegové rozvěsí na vybrané stromy a krmítka v areálu,“ popsala dále Nováková.

Komu bylo ve výukovém centru zima, mohl také zavítat do tropů. Ať už přímo do některého z tropických pavilonů, nebo do pěstebních skleníků, kde se uskutečnily komentované prohlídky. „Nově jsme návštěvníky nechali nahlédnout do zázemí fóliovníku určeného k zazimování mobilní teplomilné zeleně a bonsají,“ uvedla mluvčí s tím, že víkendové prohlídky skleníků se budou konat i 17. a 18. prosince.

„O vánočních prázdninách se návštěvníci mohou těšit na speciální vánoční prohlídky skleníků, a to ve dnech 27., 28. a 29. prosince vždy v 11 hodin,“ pozvala závěrem mluvčí Nováková k další návštěvě Zoo Ostrava. Ta je během zimních měsíců otevřena od 9 do 16 hodin, pokladny a pavilony však zavírá už v 15 hodin.