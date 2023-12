Město Opava bude v roce 2024 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem bez zapojení jiných zdrojů. Počítá s příjmy 1,63 miliardy korun a stejnou částku navrhuje jako výdajovou část. S návrhem rozpočtu zastupitelstvo souhlasilo a schválilo ho 11. prosince na svém jednání.

„Intenzívně jsme na něm pracovali několik měsíců a jsem přesvědčený, že je to rozpočet zodpovědný a kvalitní. Na příjmové straně jsme museli zohlednit dopad vládního daňového balíčku, který nám odčerpal v součtu příjmy, atakující 250 milionů korun. Ve výdajích jsme museli zohlednit fakta, vycházející ze zvyšujících cen energetických komodit, která znamenají i všeobecné navýšení cen. Dalšími faktory byly úpravy sazeb DPH u některých využívaných služeb. Tarify jízdného v MHD jsme byli nuceni upravit už v prosince a v novém roce musíme mírně zvednout poplatek za svoz a likvidaci odpadů. Snažili jsme se, aby finanční zatížení obyvatel Opavy nebylo natolik zatěžující, že by vedlo k cestě do chudoby. Věřím, že chápou, že je třeba udělat i malý krok dozadu, aby v Opavě zůstala i nadále vysoká kvalita služeb, poskytovaných magistrátem a nemuselo dojít k omezení strategických investic nebo dokonce k zadlužování města. Dluh města chceme naopak snížit,“ říká primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Bude se volit nejúspěšnější sportovec Opavska. Je možné posílat návrhy

Dopad vládního daňového balíčku bude především v oblasti sdílených daní. V roce 2021 mělo město Opava skutečný příjem ze sdílených daní cca 900 milionů a v roce 2022 ve výši 1 032 milionů korun, což meziročně znamenalo nárůst 14,6%. Pro letošní rok ministerstvo financí predikuje meziroční nárůst 12,6%, což by pro město mohlo znamenat dosažení 1 162 milionů korun. Pokud by nebyl schválen daňový balíček a v něm snížení procentuálního výnosu ze sdílených daní pro obce, dalo by se v rozpočtu na rok 2024 počítat s maximální částkou až 1 301 milionů korun, tedy nárůst o 12%. S balíčkem je však nutné počítat s navýšením o 2% proti rozpočtu roku 2023.

Průšvih na vánočních trzích nejen v Opavě: Kontroloři zírali, co stánkář prodává

„V tomto směru jsme však trochu skeptičtí a navrhujeme příjem ze sdílených daní 1 094 milionů korun, což proti předpokládané maximální částce představuje výpadek 207 milionů korun.. Výpadek ale může být podstatně vyšší, protože lidé méně utrácejí, dochází k omezování některých druhů výroby i prodejů a další výpadky příjmů přinese pokles ve stavebnictví,“ říká primátor Navrátil. proto nezbývá než přistoupit k úsporám nebo některé záměry odložit na pozdější dobu.

Plánované finanční prostředky do velkých investičních akcí v roce 2024 jsou navrženy na částku 73 040 700 korun a do této oblasti budou dodány finanční prostředky po vyhodnocení rozpočtu na letošní rok, takže tato částka nemusí být konečná. Na životní prostředí bylo mimo dotace, které se podaří v průběhu roku získat, vyčleněno 89 325 500 korun. Dominantní položkou je svoz komunálních odpadů včetně činnosti sběrných dvorů s předpokládanými náklady 73 milionů korun a další částka 9 milionů je určena na svoz astro a BIO odpadů. Příjmy z poplatků obyvatel jsou cca 30 milionů a z prodeje druhotně využitelných komodit i odměny 13,8 milionu korun. Město vyčlení 36 605 500 korun na tzv. energetický management, od něhož si slibuje funkční kroky ke snížení energetické náročnosti jím spravovaných objektů i služeb.