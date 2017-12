Koně prahli po tenise

Není to tak dávno, co strážníci opavské městské policie museli vyjíždět do Komárova. Po vozovce se totiž volně pohybovali dva koně. Upozornil na ně řidič MHD. Hlídka oba lichokopytníky nakonec nalezla na tenisových kurtech v Tovární ulici.

Koně byli uzavřeni na tenisovém kurtu, než si je vyzvedl jejich majitel.Foto: MP Opava

„Po chvíli se na místo dostavil člen dobrovolných hasičů, jenž koně i jejich majitele znal. Ten však tou dobou byl u lékaře v Bruntále. Proto se společně rozhodli koně zahnat na kurt, který se dal uzavřít. Majitel byl následně informován, kde má své oře hledat a z celé vzniklé situace byl velmi překvapen. Měl je totiž zabezpečené elektrickým ohradníkem a netušil, jakým způsobem se mohli dostat ven,“ komentovala tisková mluvčí Městské policie Opava Petra Wittek Stonišová.

Autor: Petr Dušek