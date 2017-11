Snížené kanály v nově opravené silnici budí vášně

Silnice mezi Komárovem a Novými Sedlicemi nyní prochází rekonstrukcí a jeden pruh je už vyasfaltován.

Na silnici směrem z Komárova na Suché Lazce a Nové Sedlice probíhá frézování, což značně komplikuje dopravu.Foto: DENÍK / Veronika Schindlerová

„V Nových Sedlicích jsou kanály v asfaltovém pruhu tak utopené, že se na nich při průjezdu auto zničí. Pruh vyznačený kužely je natolik úzký, že se kanálům nedá vyhnout. Jsem zvědavý, kolik škod na autech zde vznikne.

Neměly se nejdříve kanály zvednout a až potom asfaltovat? Může se vůbec za takového počasí asfaltovat? Přijde mi, že za rok se asfalt rozpadne a bude se opravovat znovu,“ zlobí se čtenář Petr Pravda. Podle dalšího zjištění není jediný, kdo na tuto závadu upozorňuje.

V současnosti jsou podle novosedlické starostky Zuzany Rohovské kanály na straně od Ostravy označeny značkami, protože vedlejší jízdní pruh je již vyasfaltován. Na straně od Opavy jsou kanály vyznačené žlutou reflexní barvou, protože levý jízdní pruh se právě v místech, kde jsou, asfaltuje.

„Projížděla jsem tímto místem a neměla jsem při pomalé jízdě žádný problém vyhnout se jak kanálům, tak strojům a pracovníkům realizační firmy, pohybujících se částečně i v pravém jízdním pruhu. Toto vyjádření jsem poskytla i našemu občanovi, stěžujícímu si na hluk aut, které v noci vjížděly do děr,“ konstatuje Zuzana Rohovská.

Rekonstrukci silnice provádí firma Frekomos z Valašského Meziříčí. „O situaci víme a budeme ji řešit. Kanály budou zvednuté tak, aby ladily s povrchem silnice, ale v úseku teď jezdí doprava, a proto s nimi zatím ještě nemůžeme nic dělat. Jakmile to půjde, dáme je do pořádku,“ slibuje hlavní stavbyvedoucí Stanislav Vávra.

„Pracuji jako řidič sanitky, takže jedenáctka je pro nás hlavní tepna. Je to nepříjemné, kolona začíná u odbočky na Mokré Lazce a končí u odbočky na Suché Lazce. Převážíme nemocné, pacienty na transplantaci či po operacích. Není pro ně samozřejmě příjemné stát třeba čtyřicet minut v koloně,“ uvedl Petr Badaj z Hradce nad Moravicí.

Oprava silnice podle něj zatím ještě nebyla nutná. „Firma by měla úpravy přizpůsobit řidičům. Nechápu, proč se to nedělá třeba v noci. Všude jinde to jde, tak proč ne tady?,“ doplnil Badaj.

Podle Ondřeje Teichmanna z Vřesiny je to již stará známá písnička, kdy se na konci roku najednou opravují všechny rovné úseky a pokaždé z nepochopitelných důvodů. „Cesta kolem Nových Sedlic je nyní utrpením a člověk si svůj program musí plánovat s velkým předstihem. Vypadá to, jako kdyby museli splnit investiční plán a během roku nestíhali.

Lituji všechny řidiče, kteří tam musí jezdit pravidelně. Mně stačí těch pár jízd měsíčně, když tam musím jet,“ zmínil.

Tomáš Volovecký z Opavy pak místo raději objíždí. „Je to rychlejší než tam stát. Opravdu se to nedá, navíc mám auto zastříkané od téru. Nechápu, proč to vždycky nechávají na zimu,“ podotkl.