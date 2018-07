Kombajny berou pole útokem, žně v kraji jsou v plném proudu

Pomocní dělníci ve výrobě pomocní dělníci ve výrobě. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12500 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: KO: Koval Oleksii, tel.: 776 383 333 - volejte pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 11:00 hod. Nechodit na pracoviště, kontaktní osoba se tam nenachází., Jedná se o krátkodobé zaměstnání do 90 dní. , Pracoviště Opava, nástup dle dohody.. Pracoviště: Penlirin s.r.o. - pracoviště opava, Těšínská, č.p. 1006, 746 01 Opava 1. Informace: Oleksii Koval, +420 776 383 333.

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka 17 360 Kč

Odborní asistenti v administrativě REFERENT ODBORU DOPRAVY. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Předpokládaný nástup: dohodou, nejlépe ihned., Platové zařazení: 9. platová třída, stupeň dle prokázané praxe (v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb. v aktuálním znění)., Jiné požadavky: - praxe ve veřejné správě výhodou,, - zkouška odborné způsobilosti při správním rozhodování o řidičských oprávněních a , řidičských průkazech výhodou,, - samostatnost a vysoké pracovní nasazení,, - pečlivost,, - řidičský průkaz skupiny B výhodou,, - dobré komunikační schopnosti a ochota se dále vzdělávat,, - dobrá znalost práce na PC., Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: , - přesné označení výběrového řízení,, - jméno, příjmení a titul uchazeče,, - datum a místo narození uchazeče,, - státní příslušnost uchazeče,, - místo trvalého pobytu uchazeče,, - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu u cizího státního občana,, - datum a podpis uchazeče,, - kontaktní telefonní číslo., Požadované doklady: - Profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a , dovednostech,, - výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník též , obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem: pokud , takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným , prohlášením,, - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání., Na obálku uveďte "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ" a označte číslem výběrového řízení., Lhůta pro podání přihlášky: Přihlášku a výše uvedené přílohy zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ) na adresu:, , Městský úřad Hlučín, Dagmar Suchánková, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín., , 1. Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh poštou: do 30.7.2018 do 10:00 hod (k tomuto datu musí být přihláška doručena),, 2. v případě doručení na podatelnu MěÚ Hlučín: do 30.7.2018 do 10:00 hod., 3. Přihlášky přijímáme pouze písemnou formou v listinné podobě., , Výběrové řízení se bude konat dne 3.8.2018 v 8:00 hod. v zasedací místnosti budovy "C" MěÚ Hlučín., Pozvánky na výběrové řízení nebudou zasílány, UPOZORNĚNÍ :, UCHAZEČI, KTEŘÍ NEBUDOU VYBRÁNI, SI MOHOU VYZVEDNOUT MATERIÁLY ZASLANÉ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA ÚSEKU "CZECHPOINTU" V PŘÍZEMÍ BUDOVY "A" MĚÚ HLUČÍN, DO DNE 30.9.2018.. Pracoviště: Město hlučín, Mírové náměstí, č.p. 24, 748 01 Hlučín. Informace: Dagmar Suchánková, +420 595 020 223.