Blíží se začátek topné sezony a to tradičně znamená zvýšený zájem o kominíky nejen na Opavsku. Lidé totiž i letos nechávají pravidelné kontroly na poslední chvíli.

Kominické řemeslo. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

Příchod chladnějšího počasí s sebou přináší mimo jiné také enormní zájem o služby kominíků, kteří jsou zavaleni prací. „Každý rok je to v Opavě stejné, jakmile začne topná sezona, tak poptávka o naše služby výrazně vzroste. I přesto se snažíme držet čekací dobu v rámci jednoho týdne," říká Michal Havlický z firmy Služby Havlický.

Ovšem výjimkou není ani delší čekání na odborný zásah, především v menších obcích, které nemají svého kominíka. Někteří lidé se proto rozhodnou pročistit si svůj komín sami. V takovém případě však hrozí, že neodborným postupem způsobí více škody než užitku.

Kontroly by měly být pravidelné

„Kontrolu musí dělat kominík. Samotné čištění spalinové cesty už je možné provádět svépomocí u spotřebičů na pevná paliva. I přesto doporučujeme poradit se s odborníkem, jelikož i kvůli špatnému čištění může dojít k tragédiím," říká mluvčí Společenstva kominíků České republiky Petr Dušek.

Pravidelná kontrola od kominíka navíc není finančně příliš nákladná a většinou se pohybuje v rozmezí od 200 do 500 korun ve větších městech. Kominíci však upozorňují, že takových kontrol by mělo být během roku několik.

„Doporučujeme alespoň tři odborné kontroly, pokud se používají pevná paliva v celoročním provozu. Není podstatné, zda se topí uhlím či dřevem, v obou případech je nutné pravidelně odstraňovat nánosy, aby nedošlo k požáru komínového průduchu," vysvětluje Michal Havlický z Opavy.

Pravidelnou kontrolu komínu by však jednou ročně měli plánovat také v domácnostech, kde se topí plynem. Velkého zájmu o služby kominíků se v posledních letech snaží zneužít také řada falešných kominíků.

„Je to pochopitelně problém před kterým se snažíme lidi varovat. Bohužel česká legislativa tohle do značné míry dovoluje a práci kominíka tak může vykonávat i člověk, který není vyučen. V takovém případě by měl být u jeho práce odborný dohled, ale to se často neděje," vysvětluje Petr Dušek.

Svou roli navíc sehrál také špatný výklad zákona, který mnozí pochopili tak, že kontroly komínů jsou povinné ze zákona.

„Někdo si pak mohl myslet, že se z kominíků rázem stanou milionáři. Ve skutečnosti však nejsou kontroly vymahatelné pod hrozbou přímé sankce. Pokud se však někdo rozhodne svůj komín nekontrolovat, vystavuje se riziku požáru a následné pokuty od hasičů a zkrácení pojistného plnění," varuje Petr Dušek ze Společenstva kominíků České republiky.

Lidé tedy nevkládají kominíkům do rukou jen svůj majetek, ale také své zdraví. Například otrava oxidem uhelnatým si v Moravskoslezském kraji v loňské topné sezóně vyžádala dva životy a 47 lidí bylo hospitalizováno právě kvůli nefuknčními komínu, jehož vyčištění stojí pár stovek korun.

Jak obtížné je najít dobrého kominíka vědí v Dobroslavicích. „Minulý rok obec zajistila kominické služby pro všechny obyvatele, kteří měli zájem a přihlásili se. Tento model už však opakovat nebudeme. Lidé měli k naší volbě výhrady a nyní kominíky oslovují sami," říká Jana Sobčáková z dobroslavické radnice.

Někdy tedy nestačí chytit se za knoflík, pokud chcete, aby vám kominík přinesl štěstí.

Petr Večeřa