Komunální volby: opavský magistrát rozšiřuje úřední hodiny

Posledních pár dní mají politické subjekty na to, aby podali své kandidátní listiny do podzimních komunálních voleb. Týká se to rovněž i přihlášek k registraci kandidátů do Senátu Parlamentu České republiky.

dnes 09:50

Areálu Magistrátu města Opavy na Krnovské ulici.Foto: DENÍK / František Géla

Lhůta byla stanovena na úterý 31. července. Vzhledem k očekávanému nárůstu zájmu proto opavský magistrát prodlužuje úřední hodiny. Ve čtvrtek 26. a v pátek 27. července je otevřeno až do 15 hodin. Kandidátní listiny bude možné na magistrátu v Krnovské ulici podávat výjimečně i v sobotu 28. července, a to v době od 8 do 14 hodin. Vstup do budovy bude bočním vchodem z parkoviště, vchod bude označen, na dveřích bude umístěn zvonek. Registrace končí 31. července v 16 hodin. ČTĚTE TAKÉ: Fronty na úřadech finišují

Autor: Veronika Bernardová