S Barbarou Deník zavedl řeč na jarní očistu. Opavská bylinkářka ještě na úvod uvedla, že tělo se čistí samo, a to především skrze kůži, plíce, ledviny, střevo a játra. Toxicitu těla podle ní ovlivňuje mnoho faktorů, ale zejména je to stres a strava. „Tělo nedokáže mnohdy všechny tyto proměnné a záněty samo zaléčit a odvést z těla pryč,“ vysvětlila bylinářka.

Jaro je podle Barbary speciální čas, protože jdeme z nitra a klidu do dynamičtějšího období. Síla jara dává impulz k novému životu a bere s sebou vše nepotřebné. Tělu tak na jaře podle ní dáme jasný řád, ve kterém funguje po zbytek roku. „Energii tělu tedy v tomto období dodáme vhodnou stravou, a právě bylinkami,“ dovysvětlila Masopustová.

Nejvíce po zimním období lidé řeší alergie a atopický ekzém. Po zimě je tělo nejen vyčerpané, ale vliv na něj má také odkládání spánku na pozdější dobu, neustálý tlak na výkon, namísto klidu, který bychom si v zimě měli dopřát.

„Máme málo světla a pobýváme hodně uvnitř. Tělu je třeba pomoci již v chladných měsících, aby člověk do jara naskočil s větší radostí a nebylo pro něj tak únavné,“ vysvětlila bylinkářka.

Největší síla prvních klíčků

K jarní regeneraci se podle Masopustové nejvíce hodí divoce rostoucí rostliny, jelikož první vyrašené klíčky mají největší sílu. Na jaře je podle jejích zkušeností vhodné pít kopřivu, pampelišku list i kořen, bršlici kozí nohu, artyčok, ostropestřec mariánský, měsíček, ale i řepík, který však na jaře v přírodě není.

„Pokud mají lidé problémy s lymfou, tak je dobrý svízel syřišťový, celík zlatobýl na podporu funkce ledvin,“ rozvedla bylinářka.

Pokud chceme tělo dobře podpořit, kromě bylinek bychom se podle Barbary měli zaměřit i na to, co jíme. Lidé by podle ní měli konzumovat co nejméně průmyslově zpracovanou stravu. Základem je také omezení cukru, smaženého jídla a alkoholu.

Na začátku jara je důležité jíst více ovoce, zeleniny a to, co má zelené listy. Tím se podle bylinářky pomůže tělu k pročištění. S konzumací těchto plodin by se pak mělo pokračovat v průběhu celého roku.

Generální úklid

„Je to stejně jako s přeplněným šatníkem, do kterého už nejde nic přidávat. Když z něj ubereme jen dva kousky oblečení, generální úklid z toho nebude. Ale když jej protřídíme a nic nepřidáme, změna nastane. Stejně to je i s naším tělem, kterému tak odlehčíme, aby už nebylo tolik přetížené a játra nemusela čistit pořád dokola,“ vysvětlila na příkladu Barbara Masopustová.

Právě játra spolu se žlučníkem a slezinou jsou orgány, které podle bylinkářky po zimě trpí nejvíce. A znovu opakuje, že na jejich podporu je důležité přidat do stravy bylinky a změnit jídelníček.

Nakonec se Deník zeptal, čím se projevuje nedostatečné čištění organismu od toxinů. Slezská bylinkářka odpověděla, že pokud toxiny neodcházejí z těla pryč, může se to projevovat například únavou, bolestí těla, ale také psychickými problémy.

„U detoxikace musí člověk postupovat chytře. Různé reklamní slogany jsou chytlavé, ale mnohdy bez smyslu, a mohou člověku dokonce ublížit,“ zdůraznila na konec. Její Slezské bylinářství najdete v Opavě Na Valech 27. Otevřeno mají ve všední dny od 9 do 17 hodin.