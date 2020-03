Na jižní Moravě zemřel první pacient nakažený koronavirem. V úterý ráno podlehla v nemoci ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně šestasedmdesátiletá žena. Převezena sem byla z opavské nemocnice, kde ji přijali v sobotu.

Nemocnice u sv. Anny v Brně. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Jebáčková

Na klinice je momentálně hospitalizovaných šest pacientů. Dva z nich zařízení přijalo v pondělí. „Jeden pacient je stále napojen na přístroj extrakorporální membránové oxygenace, dalších pět na umělé plicní ventilaci," uvedla mluvčí svatoanenské nemocnice Dana Lipovská. Dva pacienti, které lékaři odpojili v pondělí od plicní ventilace, se vrátili zpátky do jiných nemocnic, jeden putoval do prostějovské a druhý do bohunické.