Stan se nachází v areálu nemocnice, konkrétně zboku u tamního pavilonu S, tedy u infekčního oddělení. Příjezd k němu je znázorněn na ukazatelích. „Ve Slezské nemocnici provádíme testy u osob, které k nám odešle hygiena, ale také obvodní lékaři. Těch je od začátku testování převážná většina. Ale samozřejmě provádíme i testy u samoplátců. Cena za odběr činí 1756 korun,“ říká mluvčí Slezské nemocnice Jiří Krušina.

Objednávkový systém funguje po telefonu

Pokud se zájemci chtějí nechat otestovat, musí se nejdříve dopředu telefonicky objednat. V pracovní době zavolají na číslo 553 766 222 a následně přijedou autem ve stanoveném a domluveném termínu k odběru. Ty se v opavské nemocnici uskutečňují ve všední dny, vždy od 8 do 11 hodin. Jak již bylo zmíněno, rezervace probíhá pouze po telefonu. Zavedení online systému není na pořadu dne.

„Určitě nic takového nezvažujeme, jelikož telefonický systém funguje velmi dobře,“ vysvětluje Jiří Krušina. Rezervace je vždy na konkrétní den a konkrétní čas. „Protože je nutné, aby odběry byly prováděny plynule a byly dostatečné kapacity odběrového týmu. Jeden odběr trvá od pěti do dvanácti minut. Za den jich v nemocnici děláme v průměru okolo osmdesáti. Ale někdy i daleko více. Od začátku pandemie jsme jich provedli přes čtrnáct tisíc. Což je obdivuhodné číslo a poděkování si zaslouží náš odběrový tým, který v zimě i horku v nekomfortních ochranných pomůckách zvládá obrovský objem náročné práce,“ konstatuje mluvčí.

Bez zaplacení se nedozvíte výsledek testu

Při objednávce uvede samoplátce své jméno, datum narození, rodné číslo, pojišťovnu, dále svou adresu a telefon. Po příjezdu na místo pak už jen sdělí své jméno a je dotázán na několik údajů, které předtím zadal.

„Následně je mu proveden stěr. Na odběrovém místě pak samoplátce dostane dlužný úpis, který musí uhradit do 24 hodin od provedení testu. Bez potvrzení o zaplacení nedostane výsledek testu,“ upozorňuje Jiří Krušina. Jako potvrzení toho, že osoba odběr uhradila, může sloužit výpis z účtu, i formou fotografie na mobilu. „V případě, že je člověk pozitivní, je kontaktován hygienou a je stanoven další postup. Ostatní lidé si mohou pro certifikát s negativním výsledkem dojít na infekční ambulanci,“ upřesňuje.

Odběrové místo v nemocnici jede podle Jiřího Krušiny na maximum. „Je vytíženo opravdu velmi hodně. Většina z testovaných lidí se ke zdravotníkům chová slušně, ale bohužel se náš tým setkává i s agresivními a vulgárními lidmi. Lidé musí počítat s tím, že se může s narůstajícím počtem testů prodlužovat čekací doba. Přesto je žádáme, aby ve chvíli, kdy mají podezření, že mohou být Covid-19 pozitivní, omezili kontakty s okolím a vyčkali na to, až jim bude proveden test a bude znám jeho výsledek,“ dodává závěrem.

Primář infekčního oddělení Slezské nemocnice Petr Kümpel:

Pandemie covidu nás jen tak neopustí

Zdroj: Deník / VLP ExternistaPrimář infekčního oddělení Slezské nemocnice a celostátně uznávaný odborník Petr Kümpel je se svým týmem připravený k přijímání pacientů s covidem.



Do jaké míry je Vaše oddělení na příjem pacientů s covidem připraveno?

Během celého léta jsme udrželi nemocnici bez pacientů s covidem a ojedinělé pacienty posílali k hospitalizaci do Havířova, ale vzhledem k dramatickému nárůstu je teď už budeme muset přijímat také, pokud bude jejich hospitalizace nutná. Po tlaku z jiných pracovišť budou umístěni na našem infekčním oddělení, kde dosud leželi „necovidoví“ pacienti hlavně se zápalem mozkových blan. Za dobré řešení to však nepovažuji. Myslím, že by měl být zachován celorepublikový trend soustředění pacientů na jednom pracovišti. A pokud bude zaplněno, využívat následně další vyčleněná pracoviště.



Jaký máte názor na stávající opatření?

Vítám je, protože absolutní rozvolnění nebylo šťastné. Rozporuplná vyjádření epidemiologů a politiků jednoznačně vnášely do vyhlašovaných opatření jen zmatek. Výsledkem je, že teď bude velmi těžké přesvědčit lidi o správnosti současného posledního rozhodnutí.



Jde podle Vás už o avizovanou druhou vlnu pandemie?

Druhou vlnu nepovažuji za vhodné označení. Pandemie tady je stále a nynější dramatické zvýšení počtu nemocných je jasným důsledkem zrušení i nejelementárnějších opatření, ale také nekázně našich lidí, spočívající v nedodržování těch doporučených. No, tak teď jsou už první jednoduchá opatření nařízena a dodržovat se snad budou.



Známý epidemiolog Roman Prymula uvedl na jaře názor, že epidemie skončí po „promoření“ populace, za který byl kritizován. Souhlasíte se mnou, že to zcestný nápad nebyl?

Logiku to nepostrádá, souhlasím, ale vidím ještě další dvě možné cesty. První je počkat s maximálním opatřením na vakcínu a druhá spočívá v naději v postupnou ztrátu síly a nebezpečnosti viru. Zatím je stále ještě nebezpečný – smrtnost i při střízlivých odhadech je šest až desetkrát vyšší než při infekci běžným virem chřipky. A tady musím zopakovat naléhavou výzvu. Lidé s chřipkovými příznaky mají kontaktovat své obvodní lékaře pouze telefonicky a neohrožovat v čekárnách další pacienty.



