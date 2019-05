Přiblížit sakrální stavby veřejnosti i jindy než pouze o bohoslužbách. To je hlavní vizí projektu Ostravsko – opavské diecéze s názvem Otevřené chrámy, jenž letos vstoupil do svého třetího ročníku. Od května do října mohou zájemci navštívit některý ze zapojených kostelů v Moravskoslezském kraji, turistům budou k dispozici i vyškolení průvodci. Biskupství jich v celém kraji zaměstná 130 a jejich služeb budou moci využívat i turisté v opavském okrese.

Letos se do Otevřených chrámů zapojilo pět kostelů. Oproti minulým rokům chybí konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, neboť ta prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Ve slezské metropoli tak lidé mohou zavítat do kostela svaté Hedviky, ale až o letních prázdninách. Během července a srpna jim bude zpřístupněna věž. Avšak pouze jeden den v týdnu, vždy o sobotách od 9 do 17 hodin.

Ostatní chrámy zvou k návštěvě už nyní. Kostel svatého Jana Křtitele v Hlučíně je o sobotách otevřen od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin, v neděli od 13 do 18 hodin. V Hradci nad Moravicí láká k prohlídce kostel svatého Petra a Pavla, o sobotách od 9 do 16, každou neděli pak od 10 do 16 hodin.

Také ludgeřovický kostel svatého Mikuláše je otevřen pouze o víkendu, v sobotu od 8 do 16, v neděli od 11 do 19 hodin. A konečně poslední sakrální stavbou v okrese zapojenou do projektu biskupství je kostel svatého Jana Křtitele v Sudicích. Od května do září je přístupný vždy v sobotu od 10 do 16 a v neděli od 13 do 17 hodin.

V říjnu do něj mohou lidé zavítat v sobotu od 10 do 15 a v neděli od 12 do 15 hodin. Otevřené chrámy nabírají rok od roku na větší popularitě.

„Celková návštěvnost činila loni necelých 169 tisíc návštěvníků, což je oproti prvnímu ročníku nárůst o 29 tisíc,“ potvrdil vedoucí církevní turistiky diecéze Miroslav Přikryl.